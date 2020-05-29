'Teknoloji amaç değil, sadece bir araç olmalı'
LG, ebeveynleri sanal tehlikelere karşı bilinçlendirmek amacıyla başlattığı “Çocuğumu Koru” projesi kapsamında oluşturduğu cocugumukoru.com platformunda yer alan uzman görüşleriyle çocukların sıklıkla kullandığı cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler vasıtasıyla uğrayabilecekleri sanal tehlikeleri tanımlıyor, bu tehlikeleri önlemeye yönelik önlemleri sıralıyor.
LG, ebeveynleri sanal tehlikelere karşı bilinçlendirmek amacıyla başlattığı “Çocuğumu Koru” projesi kapsamında oluşturduğu cocugumukoru.com platformunda yer alan uzman görüşleriyle çocukların sıklıkla kullandığı cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler vasıtasıyla uğrayabilecekleri sanal tehlikeleri tanımlıyor, bu tehlikeleri önlemeye yönelik önlemleri sıralıyor.
cocugumukoru.com platformunun son yazıları arasında Uzman Klinik Psikolog Diana Güler’in teknoloji bağımlılığı üzerine yazısı da bulunuyor. Teknolojinin amaç değil, araç olması gerektiğini söyleyen Güler, “Yeni teknolojiler özellikle de internet günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde hemen her yaştan insanın hayatında yer alıyor. Hiç şüphesiz doğru kullanılması halinde hayatı oldukça kolaylaştırması söz konusu iken doğru bir çerçeve içerisinde kullanılmadığı takdirde bağımlılık olabilecek bir risk barındırıyor. Söz konusu bağımlılık riskini de en çok doğdukları andan itibaren yeni teknolojileri hayatının her alanında görmüş, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşıyor. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından korumaya ve bu konuda önleme çalışmalarının yapılmasına öncelik verilmesine ihtiyaç var” diyor.
Yeni teknolojileri iki ucu keskin bir kılıç olarak tanımlayan Güler, teknoloji bağımlılığının yanı sıra, sosyal yaşamdan izolasyon, siber zorbalık gibi tehlikelerin de bulunduğunu söylüyor. Diğer taraftan, en son teknolojilere hakimiyetin eğitimde başarı ve kariyer imkanlarında çeşitlilik sağladığını belirten Güler ebeveynlere çok hassas olmalarını öneriyor.
Teknoloji bağımlılığının uyku düzeninde bozulma, sağlıksız beslenme, gözlerde kuruluk, bel ve sırt çevresinde ağrı, kişisel temizliği aksatma, yalnız ve mutsuz hissetme, asosyal davranma, özgüvende düşüş, çevreyle arasındaki ilişkinin zayıflaması ya da kopması, sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışlarında yükselme, içe dönüklük (çekinme- kaçınma hali), giderek yalnızlaşma ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşama gibi sorunları ortaya çıkardığını belirten Güler, çocukları teknolojik bağımlılıktan korumak için şunları öneriyor:
- Çocukların teknolojik araçlar ile çok erken yaşlarda tanıştırılmaması gerekir.
- Ebeveynler teknolojik araçları çocuklarını oyalamak için çocuk bakıcısı gibi kullanmamalıdır.
- Öncelikle kullanım saatlerini değiştirerek çocuklarınızı bağımlılıktan uzak tutabilirsiniz. Her aleti makul kullanım süresi kadar kullanıp sonrasında bir aktivite planlayabilirsiniz.
- Spor yapmak bedeni ve zihni rahatlatır. Düzenli spor insanı bağımlılıktan uzak tutar.
- Bağımlı olan çocuklar sorumluluklarını unuturlar. Çocukların bilgisayar başına oturmadan önce ödevlerini yaptıklarından, sorumluluklarını yerine getirdiklerinden emin olun.
- Çocuklar teknolojik aletleri kullanırken bu konuda doğru ve detaylı bir şekilde bilgilendirilmelidir.
- İnternet ve teknolojinin sağlıklı kullanımı konusunda çocukların bilinçlendirilmesinde amaç, çocukların teknolojinin doğru kullanımını alışkanlık haline getirebilmelerini sağlamak olmalıdır.
- Teknolojik aletler gündelik hayatın stresinden kurtulmak için kullanılıyorsa, alternatif olarak kitap okumak gibi aktivitelere yer verilmelidir.
- Teknoloji bağımlısı olduğu düşünülen kişiler mutlaka ilgili uzmanlar tarafından destek almalıdır.
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