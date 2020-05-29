'Teknoloji amaç değil, sadece bir araç olmalı'

LG, ebeveynleri sanal tehlikelere karşı bilinçlendirmek amacıyla başlattığı “Çocuğumu Koru” projesi kapsamında oluşturduğu cocugumukoru.com platformunda yer alan uzman görüşleriyle çocukların sıklıkla kullandığı cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler vasıtasıyla uğrayabilecekleri sanal tehlikeleri tanımlıyor, bu tehlikeleri önlemeye yönelik önlemleri sıralıyor.

cocugumukoru.com platformunun son yazıları arasında Uzman Klinik Psikolog Diana Güler’in teknoloji bağımlılığı üzerine yazısı da bulunuyor. Teknolojinin amaç değil, araç olması gerektiğini söyleyen Güler, “Yeni teknolojiler özellikle de internet günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde hemen her yaştan insanın hayatında yer alıyor. Hiç şüphesiz doğru kullanılması halinde hayatı oldukça kolaylaştırması söz konusu iken doğru bir çerçeve içerisinde kullanılmadığı takdirde bağımlılık olabilecek bir risk barındırıyor. Söz konusu bağımlılık riskini de en çok doğdukları andan itibaren yeni teknolojileri hayatının her alanında görmüş, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşıyor. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından korumaya ve bu konuda önleme çalışmalarının yapılmasına öncelik verilmesine ihtiyaç var” diyor.

Yeni teknolojileri iki ucu keskin bir kılıç olarak tanımlayan Güler, teknoloji bağımlılığının yanı sıra, sosyal yaşamdan izolasyon, siber zorbalık gibi tehlikelerin de bulunduğunu söylüyor. Diğer taraftan, en son teknolojilere hakimiyetin eğitimde başarı ve kariyer imkanlarında çeşitlilik sağladığını belirten Güler ebeveynlere çok hassas olmalarını öneriyor.

Teknoloji bağımlılığının uyku düzeninde bozulma, sağlıksız beslenme, gözlerde kuruluk, bel ve sırt çevresinde ağrı, kişisel temizliği aksatma, yalnız ve mutsuz hissetme, asosyal davranma, özgüvende düşüş, çevreyle arasındaki ilişkinin zayıflaması ya da kopması, sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışlarında yükselme, içe dönüklük (çekinme- kaçınma hali), giderek yalnızlaşma ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşama gibi sorunları ortaya çıkardığını belirten Güler, çocukları teknolojik bağımlılıktan korumak için şunları öneriyor: