TEKNOFEST'te Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda birinci oldu

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'na katıldı.

Ümit Yılmaz, yarışmada Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Büşra Gökmen ile oluşturduğu Fixy adlı takımla yer aldı.

Fixy takımının, kullanıcıların yazdıkları metinlerdeki yazım yanlışlarını derin öğrenme yaklaşımıyla çözüp aynı zamanda metinlerde anlamsal analizi de gerçekleştirerek ortaya çıkan yanlışları fark edip düzeltebilmeyi amaçladığı proje, yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.

Gaziantep'teki ödül töreninde Fixy takımı adına ödülü AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Toplam 47 takım ile 2 bireysel katılımcının yer aldığı ve Bilişim Vadisi'nin de paydaşı olduğu yarışmada birinciliği kazanan Fixy takımı üyeleri ödül olarak birer dizüstü bilgisayar ve Bilişim Vadisi'nde 1 yıl süre ile ücretsiz ofis kullanım hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, proje için ekip arkadaşıyla beraber 1 ay çalıştığını, projeyle Türkçe Doğal Dil İşleme literatürüne katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Projeyi hazırladıktan sonra bu tür yazılımların paylaşıldığı bir platform olan Github'da paylaştıklarını ve büyük ilgi gördüğünü anlatan Yılmaz, "Projemizi Github'da paylaşınca inanılmaz şekilde dikkat çekti. Projemiz saygın yazılımcılar tarafından sosyal medyada da paylaşıldı. Projemize ilgi kısa sürede arttı. Bu ilgiden sonra biz birincilik kazanmayı bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bundan sonra ise kendilerine ödül olarak verilen, Bilişim Vadisi'nde 1 yıl süreyle tahsis edilecek ofislerinde start-up şirketlerini kuracaklarını, ekibi genişletip, projeyi geliştireceklerini ve daha sonrada ürün haline getirip, topluma katkı sağlayacaklarını aktardı.



