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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 25.09.2020 - 06:52 | Son Güncelleme:

TEKNOFEST'te öğrencileri yarışma heyecanı sardı

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TEKNOFEST'te öğrencileri yarışma heyecanı sardı
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Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, öğrencileri yarışma heyecanı sardı.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Kategorisi'nde yarışan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Sude Keskin, bir yıldan beri bu yarışmayı beklediğini ifade ederek, "Burada bulduğum atmosfer çok güzel, özellikle çevre ve enerjide gördüğüm her şey çok güzel. Yeşil bir alanda gibiyim. TEKNOFEST'in şöyle bir önemi var. Ülkemizi teknoloji, çevre ve enerji gibi alanlarda ileriye götürmek için yapılan bir yarışma ve burada bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Daha iyi fikirler sunarak, ülkemizi ileride kurtarabilecek olan bizleriz. Buradaki projelerin hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum. İlerde ülkeme çok katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Keskin'in ekip arkadaşı Ilgın Kırte de, yarışmaya katılmayı dört gözle beklediğini aktararak, "Hepimiz, ülkemizi ileriye götürmek isteyen bilim insanları, geleceğin mühendisleriyiz ve TEKNOFEST'e katılarak da bu amacımızı daha da ileriye taşımış oluyoruz." dedi.

TEKNOFESTte öğrencileri yarışma heyecanı sardı

Tarım Teknolojileri Kategorisi'nde mücadele eden Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Enes Fevzi Çiçekli ise katıldığı kategorinin bu sene ilk defa yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Bu yarışmaya katıldık. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Geliştirdiğimiz araç, Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapabilen bir sisteme sahip. Dünyada en büyük üretim yapan ülkeler bu işi düz arazide yapabiliyor ancak bizim ülkemizde çay ekili araziler yüzde 30-40 eğime sahip. Biz bunun önüne geçebilmek için eğimde çalışabilen bir sistem gerçekleştirdik. İnşallah güzel sonuç elde edeceğiz."

TEKNOFESTte öğrencileri yarışma heyecanı sardı

Uçan Araba Tasarım Yarışması'na katılan Gaziantep Bilsem 9. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Şahin, yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini belirterek, "Uçan araba kategorisine damga vurmak istiyoruz. Buraya katıldığımız için çok heyecanlıyız. Çünkü daha önce böyle bir ortamda bulunmamıştık. Çok güzel bir ortam. Tüm dünyadan katılan bir çok yarışmacı var. Onlarla yarışmak cidden heyecanımızı arttırıyor. Böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST, çeşitli etkinliklerle 27 Eylül'e kadar sürecek.

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
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