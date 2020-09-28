TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler Bakan Varank'la buluştu

Bakan Varank, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da eşlik ettiği ziyaretler sırasında Varank, dereceye giren öğrencilerle sohbet etti, projelerini inceledi.

Bakan Varank, dereceye giren bazı öğrencilerin talebi üzerine projelere imza attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.



