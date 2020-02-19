'TEKNOFEST 2020' Sırbistan'da tanıtıldı

Gaziantep'te 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'in Belgrad Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki tanıtım etkinliğine Belgradlılar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, festivalin gençleri teknolojiyle buluşturmayı amaçladığını belirterek Sırbistan'ın da teknolojik gelişimleri takip edip ekonomisine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Ülkedeki ilköğretim ve lise öğrencilerine başvuru yapmaları çağrısında bulunan Bilgiç, bu yılki TEKNOFEST'te Sırbistan'dan yeni bir Nikola Tesla çıkması temennisinde bulundu.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzel de Sırbistan'ın genç beyin bakımından zengin bir ülke olduğunu ifade ederek geçen yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'in bir milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Sırbistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova'da da tanıtım programları düzenleneceği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle yapılabilecek başvuruların 28 Şubat'a kadar süreceği kaydedildi.

Bu yıl TEKNOFEST'te biyoteknoloji inovasyon, eğitim teknolojileri, helikopter tasarım, jet motor tasarım, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım gibi 23 kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Gaziantep'teki TEKNOFEST'te dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödüller bekliyor.

Geçen yıl 19 kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin öğrenci başvurmuştu.



