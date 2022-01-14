Team Fortress 2 sistem gereksinimleri neler? team fortress 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Team Fortress 2 oyunu popüler bir aksiyon oyunudur. Bu oyunu oynayabilmek için oyuncunun bazı becerileri olması gerekir. Keyifli bir oyun olmak ile birlikte gerekli donanım özelliklerine sahip olunmaz ise oyundan keyif alınmamaktadır.

Team Fortress 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Sistem gereksinimleri her oyun için farklı olmaktadır. Bu oyunlarda eğlenebilmek ve herhangi bir sorun yaşamamak için sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Team Fortress 2 gereksinimleri araştırılmadan da oyunun alınmaması veya indirilmemesi gerekir. Eğer sistem gereksinimlerine bakılmaz ise veya oyun oynanacak bilgisayar ile uyuşmaz ise bazı zorunlar yaşanabilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı Team Fortress 2 oyununu indirecek olan pek çok kişi sistem gereksinimlerini araştırmaktadır. Önerilen sistem gereksinimlerinin yanında donanım özelliklerinin minimum olması gereken gereksinimleri de belirtilmektedir.

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Team Fortress 2 İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

Team Fortress 2 oyununuda hiçbir sorun yaşamadan oynayabilmek için oyunun önerilen sistem gereksinimlerinin PC donanım özellikleri ile uyuşması gerekir. Team Fortress 2 önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- Windows 7 64 bit işletim sistemi,

- Pentium 4 Processor 3.0 GHz işlemci,

- 1 GB RAM bellek,

- Sürüm 9.0 DirectX,

- Genişbant internet bağlantısı ağı,

- 15 GB kullanılabilir depolama alanı bulunması gerekir.

Team Fortress 2 İçin Minimum (En Düşük) Sistem Gereksinimleri

Team Fortress oyununu oynayabilmek için bilgisayarların sistem gereksinimleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Minimum sistem gereksinimleri oyunun bilgisayardan istediği özelliklerin en düşük olduğu halidir. Team Fortress oyunu için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

- Minimum Windows 7 64 bit işletim sistemi,

- Minimum 1.7 GHz Processor veya üstü işlemci,

- Minimum 512 MB RAM bellek,

- Minimum sürüm 8.1 DirectX,

- Minimum genişbant internet bağlantısı ağı,

- Minimum 15 GB kullanılabilir depolama alanı bulunması gerekir.