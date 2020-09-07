Endüstriyel ürün ve tasarım alanında yenilikçi fikirler bir araya geliyor

Yenilikçi fikirler bir araya geliyor, dört ay sürecek yarışma boyunca fikirler çarpışacak, başarılı projeler test aşamasını geçtikten sonra ürün haline dönüşecek ve bölgeyi kalkındıracak önemli bir çözüme dönüşecek.



Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin endüstriyel tasarımcılarını, dört ay sürecek disiplinler arası bir tasarım maratonunda buluşturuyor. Çukurova bölgesinde şirketler, girişim ve yenilikçilik eko-sistemini destekleyerek, bölge ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan yarışma, UNDP tarafından Mersin ve Adana illerinde hayata geçirilen Yenilik Merkezleri faaliyetleri kapsamında düzenleniyor.



BÖLGE EKONOMİSİ KAZANACAK



“Tasarla Çukurova” yarışması, endüstriyel ürün ve tasarım alanında yenilikçi fikirleri ve fikir sahiplerini, şirketler kesimi ile buluşturmaya, yenilikçi üretim ve tasarım uygulamaları yoluyla rekabetçiliğin geliştirilerek yeni ürün ve hizmetleri bölge ekonomisine kazandırmaya odaklanmış durumda.

Adana Sanayi Odası (ADASO), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) işbirliğiyle düzenlenen “Tasarla Çukurova”, bölge ekonomisinin önde gelen sektörleri olan tarım ve gıda alanlarında aktif şirketlerin rekabetçiliğini ve ihracat potansiyelini, yenilikçilik altyapısına ve bu alandaki farkındalığa yatırım yaparak desteklemeyi hedefliyor.



DÖRT AY BOYUNCA FİKİRLER YARIŞACAK

Dört ay sürecek yarışma iki eleme aşamasına sahip olacak ve 10 finalist fikir; proje hızlandırma, ölçeklendirme ve proje geliştirme aşaması ile birlikte üretime hazır, çalışan prototiplere dönüştürülecek. Başarılı projeler, test aşamasından sonra nihai ürünlere dönüştürülecek şirketler kesimi ile buluşacak.

Başarılı katılımcıların prototiplenebilir ve ürüne dönüştürülebilir fikirlerin, yarışma sonunda Çukurova bölgesinde gıda ve tarım alanında faal şirketlerin ve değer zincirlerinin sorunlarına çözüm olması hedefleniyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ve Çukurova bölgesinin önde gelen sektörlerinden gıda, tarım, ambalaj ve lojistik değer zincirine odaklanacak olan yarışma, “Nihai tüketiciye ve ihracata yönelik gıda paketlemesinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler” teması ile, endüstriyel ürün tasarımcılarını bir araya getirecek.



GELECEK YILLARDA DA DEVAM EDECEK

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışmaları serisi, UNDP tarafından Adana ve Mersin’de hayata geçirilen Yenilik Merkezlerinin yenilikçilik konusunda farkındalık yaratma ve eko-sistemi geliştirme hizmetleri kapsamında düzenleniyor. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan Tasarım Odaklı Yenilik Yarışma serisi bölge ekonomisinin farklı sektörlerine ve imalat sanayine yönelik yenilikçilik kapasitesinin ve altyapısının, özellikle ürün tasarımı alanındaki problemlere uygulanabilir çözümler geliştirilmesi yoluyla desteklenmesini amaçlıyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) İstihdam Yaratımı Bileşeni kapsamında açılan Yenilik Merkezleri, Adana ve Mersin’de Yenilik ekosisteminin oluşturulması ve güçlendirilmesi amacıyla kuruldu. Adana ve Mersin Yenilik Merkezlerinin temel hedefleri; yerel ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için yenilikçilik kültürünü beslemek, Adana’da ve Mersin’de yenilikçilik eko-sistemini geliştirmek, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme, üretim, tasarım, pazarlama ve ihracat için buluşma ve etkileşim noktası olmak, eko-sistemdeki işletmelerin yenilikçilik alanındaki ihtiyaçlarını belirleyerek firmalara yol haritası oluşturmak, eğitim, danışmanlık, mentörlük ve fiziksel altyapı gibi, yenilikçilik kapasitesini geliştirme hizmetleri sağlıyor.



KİMLER BAŞVURMALI?



Endüstriyel ürün tasarımı çözümleri olan ve çok disiplinli bir ekiple çalışmaya kendini hazır hissedenler bu yarışmayı katılmayı düşünebilir. Tasarımcılar, mühendisler, malzeme bilimcileri, çalışanlar, araştırmacı ve akademisyenler ve ilgili bölümlerin öğrencileri 2-6 kişilik ekipler oluşturarak başvuruda bulunabilir.

1. Aşama Ödüller

• Geliştirme Ödülü

Tüm endüstriyel tasarım yarışmalarından farklı olarak, ilk aşamayı geçen konspet/üretim aşamasındaki ambalaj tasarım fikirleri geliştirme ödülü ile üretime hazırlanacak; çalışan ve test edilmiş prototiplere sahip olacak. Bunun yanında gıda-tarım-ambalaj alanlarında uzmanlar ve profesyonellerden birebir destek alacaklar.

2. Aşama Ödüller

Geliştirme aşamasını tamamlayan ekiplerin projeleri arasında yapılacak değerlendirme sonucu verilecek final ödülleri;

• Para Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30000 TL

İkincilik Ödülü: 20000 TL

Üçüncülük Ödülü: 10000 TL

• Ayni Ödüller

Adana ve Mersin Yenilik Merkezlerinin altyapılarından ve uzmanlık hizmetlerinden yararlanma.

• Özel Ödüller

Özel ve diğer ödüller için web sitesinden yapılacak duyuruları takip edin.





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