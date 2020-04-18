Tactic Force Sistem Gereksinimleri Neler? Tactic Force İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Tactic Force oyun severlerin en fazla takip ettiği ve oynadığı Türk yapımı oyunlardan biridir. Oyun Türk yapımı olduğundan dolayı Türk oyuncuların sayısı fazla olduğu gibi yabancı oyun severler de vardır.

Tactic Force Sistem Gereksinimleri

Tactic Force oyununu indirmeden önce bilgisayarınızın bu oyunu oynatabileceğinden emin olmalısınız. Tactic Force oyunu 2018 yılında oyun piyasasına girmiş bir oyundur. Tamamen 0 Türk yapımı bir oyundur. HES games bünyesi altında yer alan oyun pek çok Türk oyuncuya sahip. Oyunda yer alan haritalar ve silahlar da ülkemize özgü olması oyun severler tarafından tam not almasını sağladı. İşte Tactic Force sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7-8-8.1

Ekran Kartı: Nvidia GT 730 veya AMD R7 240

İşlemci: İntel i3 2100 veya AMD FX 6300

RAM: 4 GB

Hafıza: 10 GB

Tactic Force İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7-8-8.1-10

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 DirectX 11

İşlemci: İntel core i5 5370

RAM: 8 GB

Hafıza: 10 GB