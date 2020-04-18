Tactic Force Sistem Gereksinimleri Neler? Tactic Force İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
Türkiye'nin en gelişmiş MMOFPS oyunu olan Tactic Force pek çok oyun sever tarafından oynana bir oyundur. Hal böyle olunca oyunun sistem gereksinimleri de bir hayli fazla merak edilmektedir. Tactic Force sistem gereksinimleri son zamanlarda en fazla araştırılan arama motorları aracılığı ile bilgi edinilen bir oyundur. Türk yapımı bir savaş oyunu olan Tactic Force sistem gereksinimleri neler? Tactic Force için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? İşte oyun severlerin merak ettiği sistem gereksinimleri.
Tactic Force oyun severlerin en fazla takip ettiği ve oynadığı Türk yapımı oyunlardan biridir. Oyun Türk yapımı olduğundan dolayı Türk oyuncuların sayısı fazla olduğu gibi yabancı oyun severler de vardır.
Tactic Force Sistem Gereksinimleri
Tactic Force oyununu indirmeden önce bilgisayarınızın bu oyunu oynatabileceğinden emin olmalısınız. Tactic Force oyunu 2018 yılında oyun piyasasına girmiş bir oyundur. Tamamen 0 Türk yapımı bir oyundur. HES games bünyesi altında yer alan oyun pek çok Türk oyuncuya sahip. Oyunda yer alan haritalar ve silahlar da ülkemize özgü olması oyun severler tarafından tam not almasını sağladı. İşte Tactic Force sistem gereksinimleri;
İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7-8-8.1
Ekran Kartı: Nvidia GT 730 veya AMD R7 240
İşlemci: İntel i3 2100 veya AMD FX 6300
RAM: 4 GB
Hafıza: 10 GB
Tactic Force İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7-8-8.1-10
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 DirectX 11
İşlemci: İntel core i5 5370
RAM: 8 GB
Hafıza: 10 GB
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