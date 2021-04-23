SWF dosyası nedir ve nasıl açılır? SWF dosyası açma işlemi ve program önerisi

Bir çeşit dosya uzantısı olarak karşımıza çıkan .swf kısaltmasının açılımı ise Small Web Format şeklindedir.

SWF Dosyası Nedir?

Açılımı Small Web Format olarak bilinen .swf dosya uzantısı, Adobe şirketine ait olan Flash isimli internet eklentisinin dosyalarındandır. Small Web Format uzantılı olan dosyalar genellikle basit uygulamaları ve GIF tarzı içerikleri kendi içinde barındırırlar.

Ayrıca müziklerin ve videolarında Adobe Flash ile hazırlanmış olması durumunda .swf uzantılı dosyaların içinde yer alabilirler. Swf uzantılı dosya türleri İnternet üzerinde oldukça sık olarak karşımıza çıkar.

SWF Dosyası Nasıl Açılır?

SWF formatı, multimedya ve video oyunları gibi içerikleri saklamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kullanım özelliği bakımından oldukça büyük bir popüler kullanıma sahiptir. Bunun nedeni ise Flash ile uyumlu olan herhangi bir web tarayıcısı kullanılarak doğrudan açılabilir olmasıdır. Fakat, bir .swf uzantılı dosyayı açmak için bir program kullanma olanağının varlığı da söz konusudur.

SWF Dosyası Açma İşlemi

SWF dosyasının açma işlemi için ilk solarak, Firefox, Chrome yahut Internet Explorer gibi Flash uyumlu niteliğe sahip durumda olan herhangi bir web tarayıcısı kullanılarak .swf uzantılı dosya açılır. Sonrasında ise Windows Dosya Gezgini açılır ve ardından .swf uzantılı olan dosya bulunur.

Eğer SWF dosyası sıkıştırılmış bir durumda ise WinRAR ya da benzer türde olan başka bir program kullanılarak SWF dosyasını dışarı çıkarılır. Bununla alakalı olarak son işlem, SWF dosyasını sürüklemek ve tarayıcı penceresine bırakmak olacaktır. Yapılan bu işlemin ardından SWF dosyası otomatik olarak çalmaya başlar. Bir SWF dosyası bu şekilde online olarak açılır.

SWF Dosyası Açma Programı

Bilgisayarda kullanılmakta olan flash uyumlu tarayıcı ile SWF dosyalarını açmak için kullanımına ek olarak, kullanılabilecek bir başka yöntem ise Swiff Player ve benzeri bir Flash uyumlu oynatıcı kullanmaktır.

SWF dosyası açma programı, kullanıcısına başka önemli avantajlar da sunmakta olup aynı zamanda büyük bir kullanım kolaylığı sunarlar. Bir SWF dosyasını açmak için kullanılabilecek en ideal programlardan biri ise Swiff Player yazılımıdır.

Bir SWF dosyası açma programı olarak kolay bir kullanım sunan Swiff Player programı, bilgisayara kurulduktan sonra açılmak istenen SWF dosyasına sağ tıklanır ve sonrasında da Swiff Player ile Aç seçeneği seçilir. Böylelikle SWF dosyası, oynatıcı penceresinde oynatılmaya başlar.