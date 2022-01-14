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Stranded Deep sistem gereksinimleri neler? Stranded Deep için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Stranded Deep Sistem Gereksinimleri Neler? #Oyun#Bilgisayar
Stranded Deep sistem gereksinimleri neler Stranded Deep için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Oyuncular tarafından beğenilerek oynanan oyunların çoğunu hayatta kalma oyunları oluşturmaktadır. Belli bir yaşın üzerindeki kitleye hitap eden bu oyunlar oyuncuya kendi stratejisini üretme fikri vermektedir. Hayatta kalma oyunlarına eklenen farklı bakış açılarından biri de Stranded Deep adlı oyunda görülmektedir. Peki, Stranded Deep sistem gereksinimleri neler? Stranded Deep için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Stranded Deep oyunu hakkında tüm detayları sizler için derledik.

 

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Stranded Deep oyunu doğal koşullarda oyuncuların başlarının çaresine bakmalarına olanak sağlayan bir mücadele oyunu olarak ifade edilmektedir.

Stranded Deep Sistem Gereksinimleri Neler?

Stranded Deep oyunu bir kaza sonrasında bir başına kalan bir kişinin barınma, avlanma ve yaşama mücadelesinin kurgulandığı bir oyun olarak ifade edilmektedir. Bu oyun 2015 yılından bu yana oyuncular tarafından sevilerek oynanmaktadır. Oyunculara farklı bir deneyim kazandıran bu hayatta kalma oyunu, oyuncuların hayal güçlerini zorlamaktadır. Bu oyun için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde belirtilmektedir:

İşletim Sistemi: Windows Vista olması tavsiye edilmektedir.

İşlemci: 1.8GHz Intel dual-core and above olmalıdır.

Ram: En az 4 GB RAM olması gereklidir.

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Ekran Kartı: Intel HD5500 ve devam eden serileri olmalıdır. En az 512MB VRAM olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğinin olması gerekir.

DirectX: Version 9.0c olmalıdır.

Depolama: 1 GB olması tavsiye edilmektedir.

Stranded Deep İçin Önerilen ve Minimum (En düşük) Gereksinimler

Stranded Deep oyununda bazı konularda oyuncular için yapılmış bir sınırlamama bulunmaktadır. Oyuncular bu oyunda istedikleri kadar araç üretme hakkına sahip olmaktadırlar. Stranded Deep oyunu fazla donanımlara sahip olmayı gerektirmeyen herkesin bilgisayarına indirmesinin mümkün olduğu bir oyun olarak belirtilmektedir. Bu oyun için önerilen birtakım sistem gereksinimleri mevcut olmaktadır. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkündür:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstünün olması önerilmektedir.

Ram: En az 4 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX600, ATI HD7000 ya da 2 GB VRAM’e benzeyen ekran kartları da tercih edilmektedir.

DirectX: Version 9.0c olması gerekir.

Depolama: 1 GB olması tavsiye edilmektedir. 

 

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#Stranded Deep Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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