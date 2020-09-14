Stevie Business Awards 2020'de 9 ödül kazandı

KoçSistem dijital yayıncılık ürünü Pixage, ‘Yılın İçerik Yönetimi Ürünü’ olurken Pixage Web Sitesi ‘Yılın Bilgisayar Servisleri Web Sitesi’ ve 'Yılın Pazarlama Lideri” kategorilerinde altın Stevie’yi aldı. Şirket, bu yıl ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Pazarlama Departmanı alanlarında da gümüş ödülü aldı.

Şirketin hayata geçirdiği Aile Saati kurumsal sosyal sorumluluk projesi de bu yıl Stevie jürisi tarafından “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje İletişimi ve PR Kampanyası” kategorisinde bronz ödüle değer görüldü. Aile Saati, çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükseltme hedefi taşırken, KoçSistem çalışanlarının ve AÇEV uzmanlarının katkısı ile ebeveynlerin eğitimine destek veriliyor.

Stevie Awards 2020’de ayrıca markanın Pixage, HREdition ve E-İrsaliye çözümleri de ödül aldı. Yeni nesil dijital yayıncılık sistemi KoçSistem Pixage, bu yıl ikisi altın birisi bronz üç farklı ödülün sahibi oldu.

KoçSistem HREdition ve E-Çözümler ürün ailesinin bir parçası olan E-İrsaliye Dönüşüm SaaS uygulamaları ise Stevie Awards 2020’den bronz ödül aldı. İnsan kaynakları yönetim aracı HREdition ve resmi belge yönetimini gerçekleştiren e-Çözümler COVID-19 süresince kurumların kesintisiz çalışmasını kolaylaştıran temel uygulamalar arasında yerini aldı.



