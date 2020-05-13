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Teknoloji
Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

SteelSeries'den iPhone için oyun kumandası: Nimbus+

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SteelSeries'den iPhone için oyun kumandası: Nimbus+
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SteelSeries, Apple ürünleri için tasarlanan Nimbus+ Oyun Kumandası’nı tanıttı. Bu yeni ürün ile tıklanabilir joystick, yeni Hall efekt sensörü ve 50 saate kadar dayanan pil gücü gibi yeni özelliklerle oyunculara sunuluyor.

Nimbus+, kullanıcıların iPhone'larını doğrudan kumandalarını takmalarına imkan veren ve oyunların daha rahat oynamalarını sağlayan yeni Nimbus+ iPhone yuvası da içeriyor. Apple cihazlarında oyun oynamak için tasarlanan Nimbus+, iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Apple TV'ye konsol kalitesinde olan bir oyun kumandası olarak oyun dünyasına sunuluyor. Ergonomik bir tasarıma, ultra duyarlı sensörlere ve düğmelere, çeşitli Apple bağlantı seçeneklerine sahip Nimbus+, Apple cihazlarında oyun oynamanın bir üst düzeye taşınmasına yardımcı olacak.  

Kumanda, kablosuz bağlantı ve eşleştirme için Apple MFi standartlarını karşılıyor. Nimbus+ kumanda destekli oyun denemeleri, üstün oyun deneyimleri ve kontrolü için optimize edilmiş düğme yerleşimi, hızlı yeniden bağlantı gibi özellikler içeren MFi’nın oyun konsollarında bulunan özelliklerden de tam olarak yararlanıyor. 

Nimbus+ apple.com internet adresinde satışa sunuldu ve 26 Mayıs 2020 tarihi itibarıylaSteelseries.com internet adresinde yerini almaya hazırlanıyor.

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