SteelSeries'den iPhone için oyun kumandası: Nimbus+

Nimbus+, kullanıcıların iPhone'larını doğrudan kumandalarını takmalarına imkan veren ve oyunların daha rahat oynamalarını sağlayan yeni Nimbus+ iPhone yuvası da içeriyor. Apple cihazlarında oyun oynamak için tasarlanan Nimbus+, iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Apple TV'ye konsol kalitesinde olan bir oyun kumandası olarak oyun dünyasına sunuluyor. Ergonomik bir tasarıma, ultra duyarlı sensörlere ve düğmelere, çeşitli Apple bağlantı seçeneklerine sahip Nimbus+, Apple cihazlarında oyun oynamanın bir üst düzeye taşınmasına yardımcı olacak.

Kumanda, kablosuz bağlantı ve eşleştirme için Apple MFi standartlarını karşılıyor. Nimbus+ kumanda destekli oyun denemeleri, üstün oyun deneyimleri ve kontrolü için optimize edilmiş düğme yerleşimi, hızlı yeniden bağlantı gibi özellikler içeren MFi’nın oyun konsollarında bulunan özelliklerden de tam olarak yararlanıyor.

Nimbus+ apple.com internet adresinde satışa sunuldu ve 26 Mayıs 2020 tarihi itibarıylaSteelseries.com internet adresinde yerini almaya hazırlanıyor.