SteelSeries Dual Wireless Rival 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Rival 3 Wireless, SteelSeries’in yeni TrueMove Air optik oyun sensörüne sahip ilk oyuncu mouse’u olacak. Şirketin iddiasına göre cihaz, Quantum 2.0 kablosuz teknolojisi ile kesintisiz kullanım için bir yıl veya daha uzun bir süreyle 400 saatin üzerinde pil ömrü sağlayacak.

2.4GHz kablosuz USB bağlantısı, oyuncuların oyun sırasında 1000Hz yoklama oranından yararlanmasına olanak tanıyor ve 1 ms yanıt süresi sağlıyor. Aynı zamanda eklenen Bluetooth 5.0 bağlantısıyla, hareket halindeyken de sorunsuz çalışıyor.

Quantum 2.0 Wireless teknolojisinin bir diğer avantajı, SteelSeries’in yeni otomatik kanal optimizasyonu olacak. Bu optimizasyon, mouse ve alıcı hem yüksek hem de düşük frekans kullanarak veri aktarırken kablosuz bağlantının kararlılığını sağlayacak. Bluetooth cihazlarından veya cep telefonlarından frekans paraziti gelmesi durumunu, ikinci kanala sorunsuz bir şekilde geçerek ve ritmi kaçırmadan güçlü bir kablosuz bağlantı kurmasını sağlayarak engelleyecek.



TrueMove Air, PixArt ile geliştirilmiş 18.000 CPI, 400 IPS, 40G özellikleri olan bir sensör. Sensei Ten'de bulunan TrueMove Pro gibi, TrueMove Air de oyun sırasında mouse’u kaldırırken ve yeniden konumlandırırken eğim takibi sunuyor.

Rival 3 Wireless, 60 milyon tıklama için derecelendirilmiş mekanik tıklama anahtarları ile dayanıklı bir polimerden yapılmış. Rival 3 Wireless’ın ağırlığı da ayarlanabilir. Oyuncular, çift AAA pil (106g) kullanmayı tercih edebilir veya pil ömründen çok hafif bir mouse’a sahip olmak isterlerse, tek bir AAA takılı (95g) olarak oynayabilirler. Mouse ayrıca beş CPI profiline kadar tasarruf etmek için yerleşik belleğe sahiptir ve SteelSeries Engine aracılığıyla özelleştirilebiliyor.

Rival 3 Dual Wireless’ın Türkiye’deki satış fiyatı ise 500 – 550 TL fiyat aralığında olacak.



