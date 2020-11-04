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GeriTeknoloji SteelSeries Aerox 3 ve Aerox 3 Wireless oyun fareleri tanıtıldı
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Teknoloji
Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:02 | Son Güncelleme:

SteelSeries Aerox 3 ve Aerox 3 Wireless oyun fareleri tanıtıldı

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SteelSeries Aerox 3 ve Aerox 3 Wireless oyun fareleri tanıtıldı
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Oyuncu aksesuarlarıyla tanınan SteelSeries, yeni oyuncu farelerini görücüye çıkardı.

 

Aerox 3 Wireless

SteelSeries Aerox 3 Wireless, daha hızlı mouse hareketleri için optimize edilmiş 66g tasarıma sahip kablosuz bir oyun faresi. SteelSeries, yeni bir sensör ve özellikle kablosuz performans için tasarlanmış TrueMove Air için özel 1'e 1 izleme sensörü üzerinde yeniden PixArt ile ortaklık kurdu. Bu 18.000 CPI, 400IPS, 40G optik sensör, cihazın öne çıkan özellikleri... 

Aerox 3 Wireless, suya dayanıklılık, toz, kir, yağ koruması sağlayan IP54 derecesi alan ilk bir fare. SteelSeries’in AquaBarrier teknolojisi, görünüşte açıkta kalan iç devreleri çevresel zarardan korumak için geliştirildi.

Rival 3 Wireless gibi, Aerox 3 Wireless da aynı yeni Quantum 2.0 Wireless teknolojisini çift kablosuz bağlantı ile kullanıyor. Aerox 3 Wireless’ın cihazlara 2.4GHz kablosuz USB veya Bluetooth bağlantısı ile bağlanmasını sağlıyor. Bu teknoloji, SteelSeries'in Rival 3 Wireless'ta 400 saatlik pil ömrüne ulaşmasını sağladı. Aerox 3 Wireless'a Bluetooth modunda 200 saat ve 2,4 GHz modunda 80+ saat pil ömrü sunuyor. Aerox 3 Wireless’ın pili tükendiği zaman, USB-C üzerinden hızlı şarjı destekliyor; bu sayede kullanıcılar sadece 15 dakikada 40 saatten fazla pil ömrü elde edebilir.

SteelSeries Aerox 3 ve Aerox 3 Wireless oyun fareleri tanıtıldı
Aerox 3 Wireless'ın fiyatı ise 999 TL.

Aerox 3

Aerox 3, IP54 su ve toza dayanıklılık, Super Mesh kablo, PTFE Glide Skates, üç bölgeli RGB aydınlatma, USB-C kablo özelleştirme özellikleri ve Rival 3'e benzeyen delikli tasarımı da dahil olmak üzere Aerox 3 Wireless ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşıyor. Bununla birlikte, ikisi arasında bazı temel farklılıklar var.

Aerox 3, Aerox 3 Wireless'ta bulunan TrueMove Air yerine ilk olarak Rival 3'te ön plana çıkarılan TrueMove Core sensörü ile tasarlandı. Bu sensor de PixArt ile birlikte özel olarak tasarlanmış 8,500 CPI, 300 IPS, 35G özelliklerine sahip optik sensör. Aerox 3 kablolu bir mouse olduğundan, SteelSeries bu ürününde ağırlığı 57 grama indirdi.

Aerox 3 Wireless, ülkemizde 649 TL fiyatla satılıyor.

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