Steam Nedir Ve Ne İşe Yarar? Steam Üzerinden Oyun Nasıl İndirilir

Bilgisayar üzerinden oyun oynamayı seven kişiler için eskiden yalnızca CD olarak kutulu bir şekilde satılan oyunlar bulunmaktaydı. Ancak bu çok maliyetli ve zor olduğu için oyuncuların oyunları kolaylıkla indirebilecekleri bir platform kuruldu.

Steam Nedir ve Ne İşe Yarar?

Steam ilk olarak 2003 yılında Valve Corporation şirketi tarafından geliştirilmiştir. Bu platform sayesinde dijital ortamdan kolaylıkla ve hızlı bir şekilde bilgisayar oyunlarının satın alınması mümkün olmaktadır. Bilgisayar üzerinden bir oyun oynamak istiyorsanız Steam'den oyunu kolay bir şekilde indirip kurulumunu gerçekleştirerek oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Steam ile oyunlar daha hızlı bir şekilde ve geniş çapta yayılım göstermektedir. Aklınıza gelebilecek her türlü oyun ile bu oyunların eklenti paketlerinin satışı Steam üzerinden yapılabilmektedir. Böylece oyunlar satın alındıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde oyuncular tarafından oynanabilmektedir.

Çoğu oyun şirketi korsan satışların önüne geçmek ve daha fazla oyuncuya ulaşmak adına oyunlarını Steam üzerinden satar. Bunun yanında oyunların tanıtım videolarını Steam üzerinden izleyerek karar vermeniz de mümkündür. Yeni çıkacak oyunların ön satışları da buradan yapılabilmektedir.

Steam Üzerinden Oyun Nasıl İndirilir?

Steam üzerinden oyun indirmek oldukça basittir.

İlk önce Steam'i bilgisayarınıza indirerek ücretsiz bir şekilde üyelik oluşturmanız gerekir.

Steam üzerinde ücretli oyunlar satın alınabileceği gibi ücretsiz oyunlar da bulunmaktadır.

Bu platformda sürekli kampanyalar yapılması da oyuncuların ilgisini çekmektedir.

Steam üzerinden oyun satın alma işlemlerini kredi kartı ile ya da havale yöntemi ile gerçekleştirmek mümkündür.

Satın alma işleminin yapılmasının ardından oyun bilgisayarınıza inecektir.

Oyunun inmesi biraz uzun sürebilir. Kurulum işlemini de gerçekleştirdikten sonra artık oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Steam üzerinden kendinize bir oyun satın alabileceğiniz gibi başka birine de oyun satın alarak hediye etmeniz mümkündür. İleride satın almayı düşündüğünüz oyunları da listenize ekleyip sonrasında kolay bir şekilde satın alabilirsiniz.