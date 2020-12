Steam, 2020 yılının en çok satan oyunlarını açıkladı

Steam, beklendiği gibi 2020 yılı sona ermeden bu yıla damga vuran oyunların bir listesini yayınladı. Şirket; her zaman olduğu gibi oyunun başarına göre Platin, Altın ve Gümüş olmak üzere üç farklı kategoride oyunları paylaştı.

Red Dead Redemption 2

175 kez Yılın Oyunu ödülü ve 250 kez tam puan değerlendirme alan Red Dead Redemption 2 yeni çağın şafağında Vahşi Batıda Artur Morgan ve Van der Linde çetesinin hikayesini anlatan görkemli bir onur ve sadakat destanı. Ayrıca, paylaşımlı ve canlı Red Dead Online dünyasına da erişim sağlıyor.



Cyberpunk 2077

CD Projekt'in elinden çıkan ve uzun bir süredir dört gözle beklenen Cyberpunk 2077, bu yıla damga vurmayı başardı. Çok satanlar listesine giren oyun, buna karşın aynı başarıyı oyun konsollarında gösteremedi. Performansı etkileyen pek çok hatayla birlikte satışa sunulan oyun, hayal kırıklığı yarattı.



Destiny 2

Destiny 2, arkadaşlarınızla birlikte istediğiniz zaman istediğiniz yerden tamamen ücretsiz olarak girebileceğiniz evrimleşen bir dünyayı içeren bir aksiyon MMO oyunu.



Dota 2

Her gün, dünya çapındaki milyonlarca oyuncu yüzden fazla Dota kahramanından sadece birisi ile savaşa giriyor. İster oyunlarının 10. saati isterse 1000. saati olsun her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var. Oyunun gördüğü yoğun ilgi, indirilme rakamlarına da yansıyor.



Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, büyük beğeni toplayan FPS oyunu. Tom Clancy's Rainbow Six Siege ile silah kullanma ve imha sanatında ustalaşıyorsunuz. Yaşayacağınız deneyimin tam merkezinde yoğun yakın mesafe çatışmaları, yüksek öldürme oranları, strateji ve taktik, ekip oyunu, ve şiddetli aksiyon var.



GTA 5

Satışa çıkalı yıllar olmasına karşın bu yıl da ilgi görmeye devam eden GTA V, oyunculara geniş bir dünya sunuyor. Epic Games, bir süreliğine GTA V'i ücretsiz dağıtmış ve büyük ilgi görmüştü.



Monster Hunter World

Serinin en yeni bölümü Monster Hunter: World'de, sürprizlerle dolu yeni bir dünyada elinizdeki her şeyi canavarları avlamak için kullanarak av deneyimi yaşıyorsunuz.



Among Us

Oyunun oynanışı oldukça basit: En az 4 kişi, en fazla 10 kişi olarak oynanabiliyor. 10 kişi arasından 2 kişi importer (sahtekar) ve diğerleri 'crewmate' olarak rastgele bir şekilde seçiliyor. Oyunda kimin hangi karakter olduğu kesinlikle bilinmiyor. Oyuncu sayısına göre oyun ayarlarını değiştirebilirsiniz.



Doom Eternal

FPS türünün öncüleri arasında bulunan Doom’un son oyunu Doom Eternal’da savaş bu defa Mars yerine Dünya’da yaşanıyor. Listenin altıncı sırasındaki oyunda yepyeni donanım ve silahlara sahip Doomguy karakteri, 2151’de Dünya’yı ateşle kaplayan yaratıklara karşı dur durak bilmeyen bir mücadeleye başlıyor. Aksiyonun bir an bile durmadığı Doom Eternal 2020’nin en iyi oyunlarından biri…



PUBG

Telefon, tablet, oyun konsolu ve bilgisayarlarda büyük ilgi gören PUBG, Steam üzerinde de dikkat çekti ve 2020 yılının en çok indirilen oyunlarından biri oldu. PUBG ile karakterini oluşturuyor, paraşütten atlıyor ve adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.



Fall Guys



Fall Guys özünde bir battle-royale. En fazla 60 kişiyle beraber oynadığınız oyun klasik battle-royale oyunlarındaki harita tasarımının aksine round'lardan oluşuyor. Toplam 4-6 round arasında değişen bir oyunda her roundda belli sayıda oyuncu eleniyor. Son round'a kadar gelip kazanan da oyunu kazanmış oluyor.



CS:GO



Counter Strike'ın ilgi gören sürümlerinden CS:GO, bu yıl da Steam'in en çok gelir elde eden oyunlarından biri oldu.



Yılın en çok satan yeni oyunları

En Yüksek Eş Zamanlı Oyuncu Sayısına Göre Yılın Oyunları

Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Erken Erişimden Çıkan Oyunları



Brüt Gelire Göre Yılın Öne Çıkan VR'a Özel Tecrübeleri



