Sql Nedir Ve Ne İşe Yarar? Sql Komutları Ve Örnekleri

SQL, veritabanlarındaki verileri işlemek ve bunlar hakkında konuşmak için bir dil olan Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelmektedir.

SQL Nedir Ve Ne İşe Yarar?

İlk olarak 1970 yılında kullanıma giren SQL, 1986 yılında özellikle Amerikan Hükümeti tarafından çeşitli projelerle birlikte bir standart haline geldi. Uzun yıllar boyunca yalnızca hükümete ait bir proje olarak kaldı. Bir veritabanında depolanan verilere erişmek için kullanılan bir programlama dilidir.

"SQL" kelimesi, günümüzde "Yapılandırılmış Sorgu Dili" ile ilişkilendirilen bir kısaltmadır. Başlangıçta biraz farklı bir anlamla SEQUEL olarak adlandırıldı. Bazı insanlar hala kısaltmayı SEQUEL olarak telaffuz ediyor. Veri alma dili olarak SQL bir endüstri standardıdır. Tüm ilişkisel veritabanı ürünleri, SQL, ar veritabanından veri almak için kullanılan mekanizma, dil ve sözdizimidir.

SQL Teknik Genel Bakış

SQL, özel amaçlı bir programlama dilidir. Bu, onu tümü genel amaçlı programlama dilleri olan C, C ++, JavaScript ya da Java gibi diğer dillerden ayırır. Tipik olarak, SQL'i herhangi bir veri tabanında ya da veri kaynağında kullanabiliriz. SQL'i doğrudan bazı veri kaynaklarına karşı kullanamasak bile, günümüzde çoğu sorgu dilinin SQL ile bir ilişkisi vardır. Genel olarak, SQL'i öğrendikten sonra, diğer sorgu dillerini almak oldukça kolaydır.

SQL'in bir dizi standardı vardır. Hem ANSI hem de ISO standardıyla uyumludur. Bu standartlar hayati önem taşır çünkü her ilişkisel veritabanı satıcısının standardı en azından en düşük ortak payda olarak uygulaması gerekir. Böylece SQL standardını öğrenirseniz bu bilgiyi diğer veritabanı ürünlerine uygulayabileceğinizi bilirsiniz.

Çoğu veritabanı çözümü, çok büyük olduğu için SQL standardının tamamını kapsamaz. Veritabanının istedikleri gibi davranmasını sağlamak veritabanı tasarımcılarına kalmıştır. Bu seçim, çoğu SQL veritabanının çapraz uyumlu olmamasının nedenidir. Birkaç farklı öğe SQL'i oluşturur. Belirli bir Komut Satırı Arayüzü çoğu veritabanı yönetim sisteminde geliştiricilerin rahatlığı için dil komutlarını yürütür.

İfadeler: İfadeler, veri satırlarından ve sütunlarından oluşan skaler değerler ya da tablolar üretir.

Maddeler: Maddeler, farklı sorgu ve ifadelerin bileşenleridir.

Sorgular: Sorgular sağlanan kritere dayalı veri almak, SQL'de kullanılacak temel sorguları öğrenmek, veritabanı yöneticileri için faydalıdır.

Tahminler: Tahminler, Sorguların ve İfadelerin etkilerini sınırlamak ya da bir programın akışını değiştirmek için koşullar oluşturur.

DML İfadeleri

SQL Server'da SQL ifadeleri oluşturmaya başlamadan önce, bir ifadenin temel parçalarının ne olduğunu anlamamız gerekir. Genel olarak "ifade", bir veritabanından yanıt almak ya da veritabanında değişiklik yapmak için SQL'de yazdığınız bir şeydir.

DDL İfadeleri

DDL, Veri Tanımlama Dili ifadelerinin kısaltmasıdır. Bunlar, SQL Server ve verilerdeki tablolar gibi nesnelerle ilgili ifadelerdir.

Maddeleri

Cümleler, bütünü oluşturan daha küçük yapı taşları olan SQL ifadelerinin temel bileşenleridir. Bu maddeler, veritabanına belirli bir eylemi gerçekleştirmesini söyleyen anahtar sözcüklerden oluşturulmuştur. Veritabanına nereye bakılacağını ve neye bakılacağını söyleyen alan adları da vardır.

Ayrıca hangi bilgilerle çalıştığımızı belirlememize izin veren yüklemler de vardır. Tahminler, ifade adı verilen bir değer ya da koşul içerir.

SQL kullanarak bazı verileri görmeyi seçebilirsiniz. SQL ifadeleri, veritabanı yöneticilerinin bir istemci programından veritabanına sorgular oluşturmasına yardımcı olur. Kullanıcılar bu ifadeleri kullanarak çok çeşitli hızlı veri işleme gerçekleştirebilir. Amacınız veritabanı yönetiminde bir kariyer geliştirmekse, SQL öğrenmek bu süreçte kaçırılmaması gereken bir adımdır.