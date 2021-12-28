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Spell Token nedir? Spell Token hakkında bilgiler

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Spell Token nedir Spell Token hakkında bilgiler

Spell Token, USD ile sabitlenmiş bir stablecoin, Magic Internet Money (MIM) basmak için teminat olarak faiz getiren jetonları kullanan çok zincirli bir borç verme protokolüdür. İşte, Spell Token hakkında bazı bilgiler

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SPELL, projenin yerel belirtecidir. SPELL için mevcut kullanım örnekleri şunları içerir:

Staking : Kullanıcılar, protokol gelir dağılımının bir payı için sSPELL almak için SPELL'i stake edebilirler. Protokol geliri, SPELL token geri alımlarını piyasa fiyatından finanse etmek için kullanılır ve daha sonra stakerlara dağıtılır.

Likidite Madenciliği : Kullanıcılar, SPELL ve işlem ücretlerinden bir pay kazanmak için Curve Finance ve Sushiswap gibi DEX'lerdeki likidite havuzlarına MIM veya SPELL sağlayabilir.

Yönetişim : Sunucuların, sSPELL'in yönetişim tekliflerini oylamaları karşılığında SPELL'i paylaştırması gerekecek.
Proje, birlikte çalışan aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır:

Magic Internet Money (MIM) : 1 USD'ye sabitlenmiş bir sabit paradır. Borç Verme Piyasası : Kullanıcılar teminatları Mint MIM'e yatırabilir. Abracadabra, getiri getiren varlıkları içeren çeşitli teminat türlerini destekler.

Çok Zincirli Köprü : Abracadabra beş farklı zincirde işlevseldir: Ethereum, Binance Akıllı Zincir, Fantom, Çığ ve Arbitrum.
24 Aralık 2021 itibariyle, SPELL'in maksimum ve toplam token arzı sırasıyla 210.000.000.000 ve 103.214.939.480'dir. Mevcut dolaşımdaki arz 78,631,292,347'dir (maksimum jeton arzının ~%37,44'ü) .

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