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BBC Türkçe
Haber Giriş: 01.06.2020 - 06:43,Son Güncelleme:

SpaceX ile gönderilen astronotlar 4 ay uzayda kalacak

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SpaceX ile gönderilen astronotlar 4 ay uzayda kalacak
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Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon, planlanandan 10 dakika önce Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlendi. Peki şimdi ne olacak?

Doug Hurley ve Bob Behnken, yaklaşık 19 saat süren yolculuk sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara ve Rus kozmonotlara katıldı. İstasyondaki görevleri 4 ay sürebilir.

Önce Çarşamba planan sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu.

NASA'ın tarihinde bir ilk

NASA, uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Daha önce hiç uzay yolculukları için özel bir şirketle anlaşmamıştı.

SpaceX ile gönderilen astronotlar 4 ay uzayda kalacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ile NASA 2,6 milyar dolarlık sözleşme yaptı. Sözleşme kapsamında şirket uzay istasyonuna altı astronot seferi düzenleyecek.

Hurley ve Behnken'in misyonları başarılı olursa bir sonraki uzay yolculuğu Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek.

Boeing şirketi de NASA ile bir sözleşme yaptı ama zamanlama olarak SpaceX'in bir yıl gerisinden geliyor.

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