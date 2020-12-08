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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 08:33 | Son Güncelleme:

SpaceX, Falcon 9 roketini uzaya fırlattı

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SpaceX, Falcon 9 roketini uzaya fırlattı
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Amerikan Space X firması Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıyan roketini başarıyla fırlattı.

ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X firmasına ait roket 21. ticari uçuşu için Floridadaki Kennedy Uzay Merkezinden fırlatıldı.Roketin uç kısmında yer alan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonuna teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor. Üçüncü defa kullanılan Falcon 9 roketinin ise Atlantik Okyanusundaki uzaktan yönetilen taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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