SpaceX, Falcon 9 roketini uzaya fırlattı

ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X firmasına ait roket 21. ticari uçuşu için Floridadaki Kennedy Uzay Merkezinden fırlatıldı.Roketin uç kısmında yer alan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonuna teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor. Üçüncü defa kullanılan Falcon 9 roketinin ise Atlantik Okyanusundaki uzaktan yönetilen taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.



