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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 31.08.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

SpaceX Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

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SpaceX Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı
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Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin Californiya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.

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