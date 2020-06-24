Sosyal mesafe kontrolü için teknolojik çözüm

Şirket, COVID-19 salgınıyla birlikte öne çıkan sosyal mesafe kontrolü alanında yenilikçi bir çözüm olan Followino’nun yurtiçi ve KKTC ‘deki satışı ve teknik destek hizmetlerinin verilmesini üstlendi.

Ard Bilişim tarafından geliştirilen Followino, mağazalar ve marketler gibi kapalı alanlarda kişi sayımını ve mekan-kişi dengesi kurulmasını kolaylaştırarak işletmelerin işini kolaylaştırıyor ve hem çalışanların hem de müşterilerin güvende olmalarını ve sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor.

Tüm kapalı alanlarda kullanılabiliyor

Alışveriş merkezleri, mağazalar, marketler, fabrikalar, hastaneler, spor salonları, otogarlar, havalimanları, toplu taşıma araçları gibi tüm kapalı alanlarda giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen çeşitli kameralar ve sensörlerle çalışan Followino, giriş ve çıkışları en hassas bir şekilde takip ediyor ve içeride olması gerekenden fazla insan olması durumunda veya insanların birbirine belirtilen mesafeden fazla yaklaşması durumunda uyarı veriyor ve bu durumu yetkililere bildiriyor. Hem insanların sağlıkları korunurken hem de yetkililer durumdan haberdar ediliyor.

Followino, sensörleri sayesinde sadece mekanda bulunan kişi sayısını belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda gelişmiş sensörleri ve yüz tanıma özelliği ile tehlike oluşturabilecek sosyal mesafe ihlalleri de belirlenebiliyor ve ihlali yapan kişilere uyarıda bulunabiliyor.

Veriler planlama ve stratejik amaçlı olarak da kullanılabiliyor Followino ile elde edilen hangi alanlarda yoğunluğun yaşandığı, günde kaç kişinin giriş çıkış yaptığı, sensörler aracılığıyla belirlenen yaş ve cinsiyet gibi veriler planlama ve stratejik kararları desteklemek üzere kullanılabiliyor. Doluluk oranının gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi sayesinde operasyon hizmetlerindeki sorunların en aza indirilmesi, personel çalışma saatlerinin yoğunluğa göre planlanması, müşteri tiplerinin analizi ile hizmet kalitesinin artırılması gibi birçok fayda sağlıyor. Standart analiz raporlarından farklı olarak tamamen görsel olarak hazırlanan raporların anlaşılması da oldukça kolay. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olan çözümle toplanan veriler Türkiye’deki sunucular üzerine tutuluyor ve belirli süre içerisinde siliniyor.



