Sosyal medya detoksu nedir, nasıl yapılır?

Sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiğinizi düşünüyor ve bunu engellemek istiyorsanız 6 adımda başarabilirsiniz. İşte sosyal medya detoksu hakkında o adımlar:

Sosyal medya kullanımınıza bir limit koyun. Örneğin günde sadece 1 saat kullanın.

Sosyal medyada nasıl vakit geçirdiğinize dikkat edin. Size kötü gelen, aşağı çeken hesapları takip etmekten vazgeçin.

Bir paylaşım yaparken düşünün. Özel hayatınızın her detayını dünya ile paylaşmak istediğinize gerçekten de emin misiniz?

Takip ettiğiniz hesapların altına yorum yaparken de düşünmekte fayda var. Yazacak iyi bir şeyimiz yoksa, en iyisi fikrimizi kendimize saklamak.

Sosyal medyayı neden bu kadar çok kullanma ihtiyacı duyduğunuzu analiz edin. Sosyal medya hangi ihtiyacınızı karşılıyor?

Arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda cep telefonu kullanmama kuralını uygulayın ve dikkatinizi telefonlarınız yerine birbirinize verin.