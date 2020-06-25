Sony’nin yeni A8 4K HDR OLED TV’leri satışa sunuldu

A8’in merkezinde, görüntü verilerini hassasiyetle analiz ederek saf siyah, yüksek parlaklık ve gerçekçi görüntülerle OLED’in yoğun kontrastını ortaya çıkaran X1 Ultimate Görüntü İşlemcisi yer alıyor. A8’i farklı kılan diğer bir özellik ise, ilk kez bir OLED TV’de Sony’nin kendi geliştirdiği X-Motion Clarity teknolojisinin kullanılmış olması. Bu sayede hızlı hareketler dahi akıcı ve net görünüyor. Hareketli görüntüler, bulanıklığı en aza indirecek şekilde hassasiyetle kontrol ediliyor, böylece yüksek hızlı sahnelerde görüntüler daha az parlaklık kaybıyla aslına sadık kalıyor.

A8 TV’ler, televizyon ekranını hoparlöre dönüştüren Acoustic Surface Audio teknolojisi sayesinde, Sony’nin çok boyutlu bir görsel-işitsel deneyim sunuyor. Ekranın arkasındaki aktüatör, fark edilmeyecek şekilde titreşerek ses üretiyor; böylece duyduğunuz ses (örneğin karakter diyalogları ya da araba motoru), sahnede aksiyonun gerçekleştirdiği yerden geliyor. Bu teknoloji, Sony’nin ekranı televizyonun kenarlarıyla buluşturan ince, tek parçalı tasarımıyla bir araya gelerek dikkatiniz dağılmadan görüntüye odaklanmanızı sağlıyor. Televizyonun arkasına görünmez şekilde entegre edilmiş iki subwoofer ise daha dinamik, bas ağırlıklı bir ses ortamı yaratıyor.

Sony’nin A8 4K HDR OLED TV’leri, görüntü ve ses kalitesini herhangi bir ortama göre optimize etmek üzere geliştirilmiş yeni bir teknoloji olan Ambient Optimization (Ortam Optimizasyonu) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, görüntü parlaklığını odadaki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor; aydınlık odalarda parlaklığı yükseltip karanlık odalarda azaltarak izlenebilirlik sunuyor. Hatta odada bulunan perde ya da mobilya gibi sesi emebilecek ya da yansıtabilecek nesneleri tespit ediyor ve ses kalitenizde kayıp yaşanmaması için akustiği buna göre ayarlıyor.

A8 serisi, Google Assistant, Google Play Store ve Chromecast’i yerleşik olarak içinde barındıran Android TV özelliği ile kullanıcılara içerik, hizmet ve cihazlara kendi platformu üzerinden erişme olanağı sunuyor.



