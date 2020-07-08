Sony yeni 4K HDR LCD televizyonlarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±

Sony XH80 4K HDR TVâ€™ler



XH80 serisi, parazit gidermek ve detaylarÄ± daha gerÃ§ekÃ§i hale getirmek Ã¼zere geliÅŸmiÅŸ algoritmalar kullanan 4K HDR X1 iÅŸlemciyle destekleniyor. Daha da netleÅŸtirilen 4K sinyali ile, izlediÄŸiniz iÃ§erikler 4Kâ€™ya yakÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸe yÃ¼kseltilerek gerÃ§ekÃ§i renk ve kontrastlarla doluyor.



X1 iÅŸlemci ile desteklenen TRILUMINOS ekran, renk aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi sayesinde daha fazla renk Ã¼retiyor. Her bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n verilerini analiz edip iÅŸleyerek renklerin daha doÄŸal olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor, bÃ¶ylelikle de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, gerÃ§ek hayata daha yakÄ±n hale geliyor. XH80 model TVâ€™ler, Dolby Vision HDR formatÄ±nÄ± destekliyor.Â

XH80 serisi, dahili Google Assistant, Google Play Store ve Chromecast ile Android TV olarak kullanÄ±cÄ±ya iÃ§erik, hizmet ve cihazlara kapsamlÄ± platformu Ã¼zerinden eriÅŸim olanaÄŸÄ± sunuyor. Sonyâ€™nin orijinal kullanÄ±cÄ± arayÃ¼zÃ¼ menÃ¼leri ve sesle kontrol Ã¶zelliÄŸi de Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Google AssistantÂ ile uyumlu cihazlarla Google Home Ã¼zerinden YouTube videolarÄ±nÄ± televizyonunuzda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyip kontrol edebilirsiniz. Apple AirPlay 2 kullanÄ±cÄ±larÄ± doÄŸrudan iPhone, iPad ya da Mac cihazlarÄ±ndan televizyonlarÄ±na film, mÃ¼zik, oyun ya da fotoÄŸraf akÄ±ÅŸÄ± yapabilirler.Â Â

Sony X70 4K HDR TVÂ



Bu 4K akÄ±llÄ± TV, temel eÄŸlence uygulamalarÄ±nÄ± bir araya getiriyor. 4K X-Reality PRO ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler daha keskinlik olurken ekstra detay iÃ§in de 4K kalitesine daha yakÄ±n bir dÃ¼zey sunuluyor. X70, dahili bir internet tarayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra YouTube ve Netflix uygulamalarÄ±na tek tÄ±kla eriÅŸim Ã¶zelliÄŸi ile temel dÃ¼zeyde bir akÄ±llÄ± TV deneyimi sunuyor.