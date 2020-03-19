Sony PlayStation 5'in özellikleri belli oldu! İşte yeni oyun canavarı

Sony, PlayStation 5'in ayrıntılarını dünyayla paylaştı. İşlemcisinden grafik birimine, hafızasından RAM'ine pek çok detayı belli olan PlayStation 5'in sadece tasarımı gün yüzüne çıkartılmadı. PlayStation 4 ile de yan yana getirildiğinde donanım bazında farkı ortaya çıkan yeni PS5, büyük ses getireceğe benziyor.

PlayStation 5; 36 işlem birimine sahip, 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunan özelleştirilmiş bir AMD RDNA 2 grafik kartını bünyesinde barındırıyor. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'ya göre çok ciddi bir artış var; ancak bu alanda PS5'in maalesef Xbox Series X'in biraz gerisinde kaldığını görüyoruz.

Donanımhaber'in haberine göre CPU tarafında ise PlayStation 5'in kalbinde beklendiği gibi özelleştirilmiş bir AMD Zen 2 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdek barındıran işlemcinin 3,5 GHz frekans seviyesinde çalıştığı belirtilmiş. PlayStation 4'e göre yine müthiş bir performans artışı var, bu kısım da PS5'in performansı için en az grafik kartı kadar önemli olacak.

PlayStation 5'in belki de en heyecan verisi kısımlardan birisi, yeni SSD depolama alanı oldu. Konsollarda bildiğiniz gibi yükleme ekranları oyunseverlerin uzun yıllardır büyük dertlerinden birisiydi. Yeni nesilde nihayet bu duruma bir son veriliyor. PlayStation 5, 825GB depolama alanı sunan özel bir NVMe SDD'yle piyasaya sürülecek. Bu tarafta oyuncuların aslında 1TB beklentisi vardı ancak Sony maalesef o seviyeye çıkmamış. Xbox Series X ise bildiğiniz gibi 1TB SSD ile çıkış yapacak.

Sony'nin PlayStation 5 için açıkladığı diğer özellikler arasında 4K 120FPS ve 8K desteği, Ray Tracing ve geriye uyumluluk gibi özellikler yer alıyor. Özellikle de geriye uyumluluk özelliği oyunseverlerin beğenisini kazanmayı başardı.