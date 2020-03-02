Sony PlayStation 5 nasıl olacak? Özellikleri ortaya çıktı

Sony, ilerleyen aylarda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor. PlayStation 4 Pro'nun ardından büyük bir ilgiyle beklenen PS5, oyun sektörünü de değiştireceğe benziyor. Peki yeni oyun konsolu nasıl olacak? GameStop'un internet sitesinde yayınlanan bir listede PS5'in teknik özellikleri belirtildi. Elbette GameStop, kendi kaynaklarına dayandırarak bu listeyi oluştursa da, oyun tarafında yılların ismi olan GameStop'un bu listeyi paylaşması tesadüf değil.



Paylaşılan bilgilere göre PS5'te 8K TV desteği bulunuyor. Henüz 8K TV'lere çok uzak olsak da PS5'in uzun bir süre Sony'nin en son oyun konsolu olacağı düşünüldüğünde 8K desteği daha iyi anlaşılıyor. Özel 8 çekirdekli AMD işlemciden güç alması beklenen PlayStation 5, 3D ses deneyimi sunacak. Özel tasarım hızlı SSD depolama birimiyle birlikte geleceğinden oldukça hızlı çalışması beklenen yeni oyun canavarı, geriye dönük uyumluluğa da sahip olacak.



Yani PS4 ve PS VR kaskı ile geriye dönük çıkarılan oyunlar, yeni konsolda sorunsuz bir şekilde çalışacak.



PlayStation 5'in yaklaşık 499 dolarlık fiyat etiketiyle ilerleyen aylarda resmi duyurusunun yapılması bekleniyor.



