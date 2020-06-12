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Teknoloji
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Sony Music Entertainment Türkiye'de önemli görev değişikliği

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Sony Music Entertainment Türkiye'de önemli görev değişikliği
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Özden Bora, 6 Temmuz 2020 itibariyle Sony Music Entertainment Türkiye’nin genel müdürü olarak göreve başlayacak.

Sony Music'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Müzik endüstrisindeki kariyerine 1999 yılında başlamış olan Özden Bora, Doğan Music Company (DMC)’de Genel Müdür Yardımcısı olarak geçtiğimiz aya kadar görevini sürdürdü.

Daha önce Tarkan, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Gülşen, Demet Akalın, Kenan Doğulu, Edis ve Aleyna Tilki gibi sanatçılarla çalışan Bora, önümüzdeki süreçte Sony Music Türkiye’de görevini sürdürecek."

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