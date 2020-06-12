Sony Music Entertainment Türkiye'de önemli görev değişikliği

Sony Music'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Müzik endüstrisindeki kariyerine 1999 yılında başlamış olan Özden Bora, Doğan Music Company (DMC)’de Genel Müdür Yardımcısı olarak geçtiğimiz aya kadar görevini sürdürdü.

Daha önce Tarkan, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Gülşen, Demet Akalın, Kenan Doğulu, Edis ve Aleyna Tilki gibi sanatçılarla çalışan Bora, önümüzdeki süreçte Sony Music Türkiye’de görevini sürdürecek."