Sony a9 II incelemesi

Mayıs 2017 yılına kadar DSLR dünyasında iki önemli ismin oyuncuları vardı; Canon ve Nikon. Bu tarihte ise rekabete Sony Alpha A9 katıldı ve oyunu değiştirdi. Daha küçük, hafif ve hızlı olan Sony A9’un ardından sahneye Sony A9 II çıktı. Sony A9 II özellikleri ile çıtayı bir üst seviyeye de çıkardı.



Sony A9 II, direkt olarak üst seviye hıza odaklanıyor. A9’un yerini alan ve benzer tasarım çizgisini devam ettiren modelin merkezinde 24 megapiksel Exmor R CMOS FF (Tam Kare) sensör yer alıyor. Saniyede tam 20 kare seri çekim yapabilen (Elektronik perde ile) ve burada vizör kararması yapmayan makine, suya ve toza karşı daha iyi bir yalıtım geliyor. Profesyoneller için güzel duran bu detay, makinenin hedef kitlesi için büyük önem arz ediyor.

Sensörün yüzde 93’ünü kapsayan 693 noktalı çok gelişmiş bir otomatik netleme sistemine sahip olan ve böylece aksiyonun yüksek olduğu durumlarda da net sonuçlar sunabilen model, elbette çok etkili obje takibi (Hayvanlara özel sistem dahil) yapabiliyor.



Gücünü BIONZ X işlemciden alan model, burada daha karalı otomatik netleme için için yapay zekadan yararlanıyor. Bu işlemci söylendiği kadarıyla saniyede 60 sürekli otomatik netleme işlemi ve otomatik pozlama hesabı gerçekleştirebiliyor. Beş eksenli gövde içi görüntü sabitleme ile dikkat çeken tam kare sensörlü aynasız fotoğraf makinesi, burada 5,5 durak elde çekim avantajı getiriyor.



Fotoğraf yanında video tarafında da iddialı olan aynasız fotoğraf makinesi, 4K çözünürlük 8-bit video çekebiliyor. Büyük Z-Serisi pil ile gelen Sony A9 II, görüntülerini iki adet UHS-II karta kaydedebiliyor. Modelin bünyesinde 3.686 K OLED elektronik vizör yer alıyor.

5 GHz Wi-Fi desteğiyle dikkat çeken profesyonel fotoğraf makinesi, aynı zamanda USB-C 3.2 portuna da sahip. Bu portlar ile çekimler hızlı şekilde bilgisayarlara / mobil cihazlara aktarılabiliyor.



USB-C 3.2 portları ve 3.5 mm kulaklık girişi ile gelen makinede çift SD kart girişi konumlanıyor.