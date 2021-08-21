Sonsuzluk İşareti Nedir Ve Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Sonsuzluk İşareti Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Ortak bir anlam ile beraber sonsuzluk simgesi dünya çapında kullanılan bir semboldür. Bu sembol aynı zamanda bilgisayar üzerinden belli klavye tuşlarını kullanmak sureti ile ele alınabilmektedir.

Sonsuzluk İşareti Nedir?

Sonu olmayan ya da ebediyen anlamına gelen matematik simgesine sonsuzluk işareti denir. Genel olarak 8 sayısının yan yatmış hali şeklinde ele alınmakta. Ayrıca hem matematik hem de fizikte kullanılan soyut bir kavram olarak da ifade edilebilir. Herhangi bir durum ya da olayın sonsuzluğunu anlatan ve her daim süreceğini gösteren bir semboldür.

Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır?

Sonsuzluk sembolü yapmak oldukça kolaydır. Kısaca anlatmak gerekirse 8 sayısının yan yatmış biçimi olarak öne çıkar. Özellikle birçok matematik ya da fizik kavramı ile beraber herhangi bir sonsuzluk anlamını göstermek için değerlendirilir. Diğer yandan bilgisayar üzerinden çok yaygın bir şekilde kullanılan sabit bir sonsuzluk simgesi olduğunu söylemek mümkündür.

Bilgisayar Klavyesi ile Sonsuzluk İşareti Yapımı ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Bilgisayar klavyesi üzerinden gerekli tuşlara basmak suretiyle sonsuzluk işaretini ekranda belirtmek mümkün. Tabii otomatik olarak tek tuş üzerinden de bilgisayarın farklı bölümlerinde yer alır. Ancak kısa yol olarak klavye üzerinden yapmak için sırası ile bazı tuşlara basmak gerekir.

- Öncelikle klavye üzerindeki space tuşunun solunda bulunan alt tuşuna basmak gerekir.

- Alt tuşuna basılı iken aynı zamanda 8, 7, 3 ve 4 uçlarına basmak gerekmektedir.

- Daha sonra ortaya çıkan sonsuzluk işaretini kullanmak mümkündür.