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Son dakika: Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor? 14 Temmuz 2022 Twitter erişim sorunu ile gündemde

#Twitter#Twitter Çöktü#Twitter Çöktü Mü
Son dakika: Twitter çöktü mü ve neden açılmıyor 14 Temmuz 2022 Twitter erişim sorunu ile gündemde

Twitter çöktü mü? sorusu sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmemesi ve "Bir sorun oluştu" uyarısının alınmasının akabinde gündeme geldi. 14 Temmuz tarihinde Twitter'da kullanıcılarının anlık tweet atamama probleminin yanı sıra uygulamada hata verilmesi gibi sorunlar yaşandı. Mobil ve masaüstü uygulamada yaşanan sorunla ilgili henüz açıklama gelmezken, yaşanan bağlantı sorunu ile ilgili kullanıcılar şikayetlerini farklı sosyal medya platformlarından dile getirdi. Problem kısa sürede çözülürken Twitter'dan resmi bir açıklama gelmedi.

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Twitter çöktü mü sorusu 14 Temmuz Cuma günü gündemde yer aldı. Dev sosyal Medya platformunda akış yenilememe ve tweet atamama sorunu yaşandı. Problem pek çok Twitter kullanıcısının erişimini engelledi. Kullanıcılar, "Twitter'a neden girilmiyor, Twitter'a ne oldu" gibi sorularla sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Şirket yetkililerinden resmi bir açıklama gelmezken, Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz açıklanmadı.

"BİR SORUN OLUŞTU. YENİDEN YÜKLEMEYİ DENE"

Kullanıcıların pek çoğu, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı ile karşılaşırken, bazıları ise "Tweetler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin" bilgisi ile yüz yüze geldi.

ERİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

Twitter'da yaşanan sorun, kısa sürede çözüme kavuştu. Türkiye'de kullanıcılar yeniden uygulamayı kullanmaya başlarken, aksaklıktan şikayetçi olanlar da yaşadıkları sorunu uygulamadan dile getirdi.

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#Twitter#Twitter Çöktü#Twitter Çöktü Mü

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