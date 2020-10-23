SOLIDWORKS 2021 kullanıcılara sunuldu: Yeni neler var?

Platform; tasarım, belgeleme, veri yönetimi ve teyidi alanında yeni özelliklere sahip. Şirketten yapılan açıklamaya göre platformun kullanıcıları ayrıca 3DEXPERIENCE WORKS portföyüne bağlanarak, tasarımdan imalata kadar bulut temelli işbirliğine dayalı çalışmaları hızlandırabiliyor.



SOLIDWORKS 2021, Şubat ayında gerçekleşen 3DEXPERIENCE World 2020 etkinliğinde SOLIDWORKS topluluğundan gelen başlıca 10 geliştirme talebi gibi bir dizi performans geliştirmesini ve yeni işlevleri içeriyor. Performans geliştirmeleri; operasyonlar ve iş akışını hızlandırma amacıyla parça ve montaj tasarımı, ürün indirme, çizim, grafik ve veri yönetimine odaklanıyor.

Öte yandan SOLIDWORKS'ün 3DEXPERIENCE platformu bağlantılı özel bir sürümü de üç paket halinde piyasaya çıktı: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional ve Premium sürümleri, masaüstü versiyonlarının birer yansıması.



SOLIDWORKS'ün bağlantılı versiyonu, gömülü veri yönetimine sahip olduğundan, eskimiş veya kayıp dosyaları temizliyor ve tüm yazılım ve verileri otomatik olarak güncelliyor. Bütün kullanıcılar aynı versiyon üzerinde çalışıyor ve 3DEXPERIENCE WORKS portföyünün uygulamalarına hızlıca ulaşabiliyor.



Bu paketler, otomasyona ve hareket halindeyken işbirliği yapmaya uygun, mobil cihazlar için optimize edilmiş bulut tabanlı endüstriyel ve mekanik tasarım imkanları içeriyor.



6 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Dassault Systèmes, 3D modelleme teknolojilerini ve yeni çözümlerini Şubat ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikte duyurmuştu. 6 bini aşkın katılımcının da hazır bulunduğu 3DExperience World 2020 zirvesinde açılış konuşmasını şirketin CEO'su Gian Paolo Bassi yapmış, 3D modelleme endüstrisi için bu yılki etkinliğin önemli olacağını vurgulayan Bassi, 3D teknolojisinin uygulanması ve kullanımıyla beraber ayrıca katılımcıların sahada daha yaratıcı, verimli ve duyarlı olma becerilerini geliştirebileceklerine dikkat çekmişti.