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Teknoloji
Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Solar Orbiter yörüngede devreye alma işlemini başarıyla tamamladı

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Solar Orbiter yörüngede devreye alma işlemini başarıyla tamamladı
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Airbus, Covid-19 salgını sonucunda evden çalışan ekipler tarafından Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay aracı Solar Orbiter Yörüngede Devreye Alma işlemini (IOC) başarıyla tamamladı.

Dünya'dan 165 milyon km uzakta olan Solo Orbiter gerçek anlamda sosyal mesafesini korurken, normalde ofiste birlikte çalışan ekip Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden ayrı ayrı çalışmak zorunda kaldı ve devreye alınma gibi zorlu bir işlem sürecini Airbus proje Yöneticisi Ian Walters önderliğinde başarı ile gerçekleştirdi.

Airbus Solar Orbiter proje yöneticisi Ian Walters ‘Lansmandan bu yana geçen dört ay içinde, Solar Orbiter'in performansından emin olmak için her hareketini takip ediyoruz. Birisi bana Şubat ayında evden çalışırken yörüngede görevlendirmeyi yapacağımızı söyleseydi dehşete kapılırdım- ancak takımlar online olarak birlikte uyum içinde çalıştılar ve sorunsuz bir şekilde başardık.’ dedi.

Avrupa Uzay Ajansı ESA, Yörüngede Devreye Alma işleminin Airbus ana ekibi tarafından zamanında tamamlandığını ve bunun ESA’nın ilk “sanal” Devreye Alma Sonuç ve Değerlendirmesi (MCRR) görevi olduğunu onayladılar.

10 Şubat 2020'de Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldıktan hemen sonra, Airbus uzay aracını yakından izlemeye başladı. Bunun sonucunda da tüm sistemleri, tüm yedek birimleri ve güneş rüzgarlarının özelliklerini ve niteliklerini ölçecek olan Solar Wind Plazma Analizörü (SWA) da dahil olmak üzere toplam 10 aracı test etti.

Görevin bir sonraki aşamasının başlayabilmesi ve ESA'nın Operasyon Merkezi'nin (ESOC) görevin tam kontrolünü almaya hazır olduğunu doğrulaması için tüm kontroller yapıldı.

Güneş'e ilk yakın geçişini 15 Haziran'da 77 milyon kilometrede başarıyla tamamladıktan sonra, Solar Orbiter'in bir sonraki büyük adımı bu yıl 27 Aralık'ta gerçekleşecek Venüs uçuşu olacak. Gezegenin yerçekimini önce Güneş'e olan mesafeyi azaltmak ve sonra yavaş yavaş uzay aracının yörüngesini ekliptik düzlemden kaydırmak için kullanacak. Görevin tam bilim aşamasının Mart 2022'de başlaması bekleniyor.

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