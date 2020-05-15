Sokağa çıkma yasağı hava kirliliğini ne ölçüde etkiliyor?

Dünya genelinde 14 şehirde yaşayan katılımcılar, veri toplamak için Dyson’ın hava kalitesi sırt çantasını giyecek. Katılımcılar, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı dönemde ve sonrasında maruz kaldıkları kişisel hava kirliliğinin anlık görüntülerini elde edecek.

Londra King’s Koleji ve Büyük Londra Otoritesi ile yapılan bir araştırma için geliştirilen Dyson’ın hava kalitesi sırt çantasında; kişilerin hareket halindeyken veri toplanmasına olanak tanıyan yerleşik sensörler, bir pil takımı ve GPS bulunuyor. Dyson hava temizleyici fanlarında kullanılan algılama teknolojisini yeniden yorumlayan mühendisler, tasarladıkları taşınabilir hava izleme cihazı ile daha küçük, daha hafif ve daha taşınabilir şekilde PM 2.5 , PM 10, VOC (Uçucu Organik Bileşenler) ve NO 2 (Azot Dioksit) gibi maddeleri ölçümlüyor.

Küresel proje; Londra, New York, Delhi ve Milano’nun aralarında bulunduğu üç kıtadaki 14 şehirde hayata geçiyor. Toplanan veriler, şehirlerin yerel hava kalitesi sensörü ve Dyson’ın hava temizleyici fanlarından toplanacak iç mekan hava kalitesi bulgularıyla karşılaştırılarak, bu dönemde şehirlerde yaşanan hava kalitesi değişimleri ortaya konacak.

Birinci aşama, katılımcıların kısıtlama sürecindeki hava kalitesi verilerini toplamak için sırt çantasını takmalarıyla başlayacak. Katılımcılar; yerel yönetim yönergelerine uygun olarak, kısıtlama döneminde izin verilen market gitme, günlük egzersizler veya işe gidiş gibi aktiviteleri esnasında sırt çantalarını takacak. Bu veriler, katılımcının kısıtlama sırasındaki normal bir günde maruz kaldığı hava kalitesinin anlık görüntüsünü verecek.

Şehirlerdeki kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra ikinci aşamaya geçilecek. Katılımcılar sırt çantalarını takıp kısıtlama sürecinde gittikleri rotalarını takip ederek, kısıtlama sonrasındaki hava kirliliği görüntülerini elde edecek. Dyson mühendisleri, kısıtlamaların şehirlerde yaşayanlar üzerindeki günlük hava kalitesi maruziyeti etkisini daha iyi anlamak için bu iki veri kümesini karşılaştıracak.

Sırt çantası sensorü verilerinin doğruluğunu sağlamak için, şehir izleme istasyonlarından gelen bilgiler bulguları doğrulamak için toplanacak. Küresel olarak birbirine bağlı, sayısı toplamda 1,9 milyonu aşan hava temizleyici fanlardan toplanan anonimleştirilmiş verileri kullanan Dyson, bu dönemde iç mekan hava kirliliği seviyelerindeki eğilimi daha detaylı şekilde görebilecek.

Hava Temizleme Kategorisi Müdür Yardımcısı, Alex Knox, konuya ilişkin açıklamasında “Bazı şehirlerde hava kalitesinin kısıtlama sürecinde iyileştiği bildirilmiş olsa da, Dyson’ın birbirine bağlı hava temizleyici fanlarından* gelen veriler, bu süreçte şehirlerdeki iç mekan hava ölçümlerimde NO 2 ve VOC seviyelerinde küçük ama tutarlı bir artış olduğunu gösterdi. İç ve dış mekan hava kalitesini etkileyen faktörleri daha iyi anlamak için şehirlerin kısıtlama sürecinden çıktıkça yaşadığı değişiklikleri izlemek ilginç olacak.” dedi.