Snapchat indir - Snapchat nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Snapchat uygulaması

Snapchat dünyanın en çok indirilen uygulamalarından bir tanesidir. İlk kez 2011 yılında piyasaya sürülmüştür. Snapchat Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili desteklemektedir.

Snapchat Nedir ve Ne İşe Yarar?

Snapchat akıllı telefonlar ve tabletler için özel olarak geliştirilmiş olan bir sosyal medya uygulamasıdır. Snapchat ile birlikte yeni insanlarla tanışabilir ve bu insanlar ile iletişim kurabilirsiniz. Anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan Snapchat dünya genelinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Snapchat kullanıcıları birbirlerine yazılı metinler gönderebilir, fotoğraf gönderip alabilir ve video gönderebilirler. Ücretsiz bir uygulama olan Snapchat uygulaması popüler bir özellik olan hikaye özelliğini ilk çıkaran uygulamadır.

Snapchat Nasıl İndirilir?

Snapchat resmi internet sitesine giriş yaparak buradan doğrudan indirebilirsiniz. Burada yer alan yönlendirme linklerine tıkladıktan sonra akıllı telefonlarınıza snapchat uygulamasını indirebilirsiniz. Ayrıca uygulama indirmek için bulunan aplikasyonları da kullanarak arama yerine snapchat yazarak bu uygulamayı ücretsiz ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Snapchat IOS App Store İndirme Linki

Eğer IOS işletim sistemini kullanıyorsanız aşağıda yer alan linki kullanarak snapchat uygulamasını indirebilirsiniz;

" https://apps.apple.com/tr/app/snapchat/id447188370 "

Snapchat Android Google Play İndirme Linki

Snapchat uygulamasını Android işletim sistemlerine indirmek için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=tr&gl=US "

Snapchat Nasıl Yüklenir?

Snapchat uygulamasını yüklemek son derecede basittir. Öncelikle kısa olarak sosyal medya uygulamasının indirme linklerini kullanarak indirebilirsiniz. Ya da hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sistemlerinin uygulama yükleme marketine irerek arama yerine "Snapchat" yazarak çıkan ilk sarı logolu uygulamaya basarak bu sosyal medya uygulamasını indirebilirsiniz.

Snapchat Nasıl Kullanılır?

Öncelikle snapchat uygulamasını kullanmak için bir üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Üyelik oluşturduktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra karşımıza çıkan ilk ekrana kendi isminizi ve profil fotoğrafı eklemeniz gerekiyor. Profil fotoğrafı eklemek zorunlu değildir. Daha sonra beni bekleyenler ve arkadaşlarım listesinden kendi arkadaşlarınızı görebilirsiniz.

Snapchat kullanırken ön ve arka kamera çok önemlidir. Ön ve arka kamerada snapchat efektleri yer almaktadır. Kamerayı kullanarak çok eğlenceli olan bu efektleri kullanarak eğlenebilirsiniz. Fotoğraflarınızın üstüne gelerek sağdan sola sürükleyerek istediğiniz efekti verebilirsiniz. Efekt bu uygulamada en fazla kullanılan özelliklerden yalnızca bir tanesidir. Daha sonra fotoğraflarınıza ve videolarınıza istediğiniz emojileri ekleyebilirsiniz. Düzenlemiş olduğunuz bu fotoğrafları ve videoları daha sonra arkadaşlarınıza mesaj olarak da atabilirsiniz.

Fotoğraf çektikten sonra yukarıda T harfine benzer bir işaret göreceksiniz. Bu harfe tıklayarak fotoğraf üzerine istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz.

Snapchat'in Özellikleri Neler? Snapchat İncelemesi

- Uygulama içerisinde iki faktörlü olan kimlik doğrulama bulunmaktadır. Bu şekilde hesabınız daima güvendedir.

- Snapchat kodlanmış dil özelliği sayesinde telefon rehberinizde yer alan arkadaşlarınıza ulaşabilme imkanı sunar.

- Hikaye özelliği ile hikaye atabilir 24 saat içerisinde kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

- Snapchat üzerinde çok zengin olan uygulama efektleri bulunmaktadır.

- Seyahat modu sayesinde arka planda snapchat veri tüketmeyi keser.

- Hikayede yer alan üç noktaya tıklayarak hikayenizi inceleyen kişileri görebilirsiniz.

Snapchat Nasıl Silinir?

Snapchat uygulamasını silmek için ilk olarak uygulama marketine snapchat yazarak buradan çıkan kaldır butonuna tıklayarak uygulamayı kaldırabilirsiniz.