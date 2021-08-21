Slash İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Düz Ve Ters Slaş İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)
Türkçe dil bilgisi kitaplarında ters eğik olarak geçen slash işareti, adres yazarken, şehir ve ilçe isimlerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Bunun dışında slaş işaretinin kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: 1- Alt alta değil yan yana yazılan dörtlüklerde mısraları ayırmak için 2- Rakamlarla yazılan tarihlerde günü ayı ve yılı ayırmak için. Örneğin: 14 / 01 / 1988. 3- Eş ya da yakın anlamlı kelimeleri belirtmek için. Örneğin: Gizli / Saklı / Pinhan. Klavye ile düz ve ters slaş işareti nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ters slaş işareti ise daha çok web sitelerinin adreslerinde ve çeşitli yazılımlarda kullanılır.
Slash İşareti Nasıl Yapılır?
Hem adres yazarken hem de aynı anlama gelen kelimeleri ve dizeleri birbirinden ayırırken kullanılan slash işaretinin kısa yolu birçok kişi tarafından merak ediliyor.
Eğik Çizgi adıyla da bilinen slash işaretini yapmak için ikili tuş kombinasyonu yapılmalı. (/) yapmak için önce Shift sonra 7 tuşuna basmak yeterlidir.
Not: Klavyelerin hem üst hem de sağ kısmında numaralar yer alır. Slaş işareti yapmak için num lock yani sağ taraftaki değil üst kısımdaki 7 rakamına basılmalıdır.
Önce Shift sonra 7 tuşuna basarak tarihleri 07 / 03 / 2000 hem de aynı anlama gelen kelimeleri Siyah / Kara birbirinden ayırabilirsiniz.
Slaş işareti yapmak için ikinci yöntem ise önce ok tuşlarının üstünde yer alan Pause tuşuna sonra 7'ye basmaktır.
Klavye ile Düz ve Ters Slaş İşareti Yapımı
Düz slaş işareti kadar yaygın kullanılmayan ters slaş işaretini yapmak için de iki tuşa sırayla basmak gerekiyor.
İlk tuş: Alt gr
İkinci tuş: Pause
Slash işaretlerini kopyalayıp yapıştırmak içinse önce ctrl + c, sonra ctrl + x tuşlarına basılmalıdır.