Slash İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Düz Ve Ters Slaş İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Ters slaş işareti ise daha çok web sitelerinin adreslerinde ve çeşitli yazılımlarda kullanılır.

Slash İşareti Nasıl Yapılır?

Hem adres yazarken hem de aynı anlama gelen kelimeleri ve dizeleri birbirinden ayırırken kullanılan slash işaretinin kısa yolu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Eğik Çizgi adıyla da bilinen slash işaretini yapmak için ikili tuş kombinasyonu yapılmalı. (/) yapmak için önce Shift sonra 7 tuşuna basmak yeterlidir.

Not: Klavyelerin hem üst hem de sağ kısmında numaralar yer alır. Slaş işareti yapmak için num lock yani sağ taraftaki değil üst kısımdaki 7 rakamına basılmalıdır.

Önce Shift sonra 7 tuşuna basarak tarihleri 07 / 03 / 2000 hem de aynı anlama gelen kelimeleri Siyah / Kara birbirinden ayırabilirsiniz.

Slaş işareti yapmak için ikinci yöntem ise önce ok tuşlarının üstünde yer alan Pause tuşuna sonra 7'ye basmaktır.

Klavye ile Düz ve Ters Slaş İşareti Yapımı

Düz slaş işareti kadar yaygın kullanılmayan ters slaş işaretini yapmak için de iki tuşa sırayla basmak gerekiyor.

İlk tuş: Alt gr

İkinci tuş: Pause

Slash işaretlerini kopyalayıp yapıştırmak içinse önce ctrl + c, sonra ctrl + x tuşlarına basılmalıdır.