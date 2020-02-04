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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 04.02.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımına başladı.

2019-2020 bahar döneminde başlayacak eğitimlerde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ-TAİ ve Türk Uzay Ajansı gibi ülkenin önemli savunma sanayi kuruluşlarında görev alan uzman öğretim üyeleri ders verecek.

Üniversitede ilk ders zili 24 Şubat 2020 Pazartesi günü çalacak.

Lisansüstü programlara başlayan öğrenciler, söz konusu savunma sanayi kuruluşlarında görev alan hocaların tez öğrencisi olma imkanına da sahip olacak. Böylece öğrenciler savunma sanayi alanında uzman araştırmacılar olarak eğitimini tamamlayacak.

Üniversitede Savunma Teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora yapmak ve alanında uzman akademik kadrodan eğitim almak isteyen adaylar, 12 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen ya da posta yoluyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvuru yapılabilecektir.

Adaylar www.sivas.edu.tr adresinden başvuru şartları ve sınav hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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