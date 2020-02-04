Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı

2019-2020 bahar döneminde başlayacak eğitimlerde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ-TAİ ve Türk Uzay Ajansı gibi ülkenin önemli savunma sanayi kuruluşlarında görev alan uzman öğretim üyeleri ders verecek.

Üniversitede ilk ders zili 24 Şubat 2020 Pazartesi günü çalacak.

Lisansüstü programlara başlayan öğrenciler, söz konusu savunma sanayi kuruluşlarında görev alan hocaların tez öğrencisi olma imkanına da sahip olacak. Böylece öğrenciler savunma sanayi alanında uzman araştırmacılar olarak eğitimini tamamlayacak.

Üniversitede Savunma Teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora yapmak ve alanında uzman akademik kadrodan eğitim almak isteyen adaylar, 12 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen ya da posta yoluyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvuru yapılabilecektir.

Adaylar www.sivas.edu.tr adresinden başvuru şartları ve sınav hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.