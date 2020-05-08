Silikon Vadisi'ne açılacak startup belli oldu

ING Türkiye’nin startup ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlediği hızlandırma programı tamamlandı. ING İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen, MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimlerin kabul edildiği hızlandırma programını, mobil uygulamalardaki yazılım geliştirme sürecinde yapılan tasarımları koda dönüştürerek tasarım sonrası başlayan geliştirmede süre ve maliyeti yüzde 30 düşüren Monday Hero ekibi kazandı. Ekipten bir kişi, büyük ödül olarak Kaliforniya’daki Draper Üniversitesi’nin 5 haftalık Hero Training Programı ile Silikon Vadisi’ne gidecek. Katılım, Draper Üniversitesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle programın iptal edilmemesi halinde gerçekleşecek.

Bu yıl Ocak ayında duyurulan hızlandırma programına başvuran 100’ü aşkın startup arasından seçilen 10 takım, ilk etapta bir haftalık eğitim programına alındı. Temel girişimcilik, pazarlama ve büyüme stratejilerini de içeren bir eğitim alan girişimcilerin arasından yapılan değerlendirme sonucu iki ekip belirlendi ve bu ekipler bir buçuk ay süren kapsamlı bir eğitim gördü. Mentorluk, networking ve potansiyel iş birlikleri gibi fırsatlar da sunulan ekiplere ayrıca, ürünlerini daha hızlı geliştirmeleri için ING Türkiye tarafından 5 bin dolarlık sponsorluk desteği sağlandı. Programın sonunda sunumları gerçekleştiren iki ekip arasından kazanan ise Monday Hero oldu.

Mobil uygulama yazılımlarının geliştirilmesi Monday Hero ile kısalıyor

İTÜ İşletme Mühendisliğinden mezunu Nazlı Temurtaş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunu Burcu Geneci tarafından kurulan Monday Hero, mobil uygulamalar için hazırlanan tasarımları otomatik olarak koda çevirerek yazılım geliştirme sürecini kısaltan bir yazılım geliştirici platformu sunuyor. Saas olarak hizmet veren Monday Hero, freemium (Ücretsiz premium) modeline sahip. Kullanıcılar ilk projelerini ücretsiz olarak oluşturup platformu tüm özellikleriyle kullanabiliyor. Bir yıl önce kurulan girişim, ABD ve İngiltere pazarında kalıcı stratejilerle daha fazla yayılmayı ve platforma cross-platform desteklerini de katarak yazılımı daha fazla firma ve yazılımcıya ulaştırmayı hedefliyor.

Avrupa’dan Uzak Doğu’ya ofis çalışanlarına egzersiz yaptıran uygulama

Hızlandırma programı finalinde ikinci olan Moovbuddy ise fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı bir egzersiz uygulaması. Ofis çalışanlarının duruş bozukluklarının ve hareketsizlikten dolayı oluşan ağrılarının giderilmesine yardımcı olan bire bir egzersiz programları sunan ücretsiz uygulama, dört ayda Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar dünyanın pek çok bölgesinden 20 bin aktif kullanıcıya erişti.