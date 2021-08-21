Sigma İşareti Nedir Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Word Ve Excel'de Büyük Ve Küçük Sigma Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Sigma işareti simgeler arasından sıklıkla kullanılanlardan bir tanesidir. Bu nedenle nasıl yapıldığı da merak konusu olmaktadır. Sigma işareti yapmak için klavyede bir takım tuşların beraber kullanılması gerekmektedir.

Sigma İşareti Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sigma işareti matematikte kullanılan işaretlerden bir tanesidir. Bu işaret sayı serilerinin toplanması ile ilgili formüllerde kullanılmaktadır. Matematikteki sayılar ve diziler konusunda sigma işareti sıklıkla kullanılmaktadır.

Sigam işareti kopyala yapıştır şeklinde yapılabilmektedir. İnternet üzerinden bu simge bulunup sonrasında kopyalanıp istenen metine yapıştırmak mümkündür. Bu şekilde kolaylıkla sigma işareti yapılabilmektedir.

Sigma işaretini yapmanın başka bir yöntemi ise karakter eşlem yöntemidir. Bunun için karakter eşlem programının açılması gerekmektedir. Sonrasında unicode kısmına gidilir ve arama kısmına 03A3 yazılır. Çıkan sigma seçilir ve bu şekilde kopyalanmış olmaktadır. Ancak bu yöntem oldukça uzundur. Bu nedenle diğer yöntemlerin kullanılması daha uygun olmaktadır.

Klavye ile Word ve Excel'de büyük ve küçük sigma yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Karakter eşlem yöntemi ile sigma işaretini yapabileceğiniz gibi buna benzer başka bir yöntem de kullanmanız mümkündür. Bunun için Ekle bölümünün açılması gerekmektedir. Bu bölümde en sağ kısımda simge bölümü bulunmaktadır. Buraya tıkladığınız zaman küçük bir bölüm açılır ve en altta da bütün simgeler alanı bulunur. Bu alana tıkladıktan sonra açılan pencerede karakter kodu kısmına 03A3 yazılarak sigma işaretine ulaşılabilmektedir.