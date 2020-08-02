Sıfırı kim buldu ve icat etti? Sıfır ne zaman bulundu

Sıfır kelimesi Arapçadan, 'sıfr' kelimesinden Türkçeye türetilmiştir. MÖ 3000 yılından itibaren hayatımızda aktif rol alan matematik, MS 1200 yılından itibaren sıfır rakamının da kullanılması ile birlikte adeta çağ atlamıştır.

Sıfırı Kim Buldu?

Birçok farklı matematik kaynağında sıfır rakamını harezminin keşfettiği yansıtılmaktadır. Ancak son zamanlarda elde edilen birçok farklı yeni bilgiye göre sıfır rakamı ilk kez MS 1200 yılında Leonardo Fibonacci tarafından kullanılmaya başlanmış, çok kısa sürede dünya geneline yayılmayı başarmıştır.

Günümüze ulaşan en geçmiş kaynak bu olmakla birlikte, MS 652 Yılında Hintlilerin de sıfır rakamını bazı işlemlerinde kullanıldığı bazı jeologlar tarafından söylenmektedir. Ancak bu bilginin net bir kanıtı olmamakla birlikte, kesin de bir geçerliliği olmamaktadır.

Sıfır Ne Zaman Bulundu?

Sıfır rakamının bulunuş tarihi MS 1200 yılında gerçekleşmiştir. Bulunduktan sonra çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılan ancak bazı ülkelerin sıfır rakamının çarpmada etkisiz eleman olması sebebi ile yasakladığı bu rakam, insanlık için adeta bir dönüş noktası olmuştur. Tüm matematik ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırmış, insanların o dönemde yaptıkları hesaplamaları çok daha basit hale getirmiştir.