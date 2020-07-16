Siber saldırı nedir? Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk gibi isimlerin Twitter hesabı hacklendi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dünyaca ünlü isimler ve büyük şirketlerin hesapları ele geçirildi. Bilgisayar korsanları Twitter'da birçok yüksek takipçisi olan ismin ve markanın hesabını hackleyerek bu hesapları Bitcoin sahtekarlığı için kullandı. Twitter'da yaşanan saldırıyla siber saldırı sorusu da akıllara geldi. Siber saldırı DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor.

SİBER SALDIRI NEDİR?

Sibernetik kökeninden gelen siber terimi, ilk olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından kullanılmıştır. İnterneti anlatan sanal âlem ve siber âlem kavramlarının ikisi de doğru birer önermedir. İnternet, iletişim yöntemi açısından siber, yarattığı ortam açısından sanaldır. Siber saldırı ise DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor. Örneğin yüzlerce, binlerce ve hatta on binlerce bilgisayarın birleşip tek bir sistemi hedef almasıyla DDOS saldırısı meydana geliyor ve pek çok internet sitesi geçici de olsa erişime kapanabiliyor.

ÜNLÜ İSİMLER VE BÜYÜK ŞİRKETLERİN HESAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in resmi twitter hesapları hacklendi.

Hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Paylaşımda gönderilen linkle şu ana kadar 100 bin dolar toplandığı belirtiliyor.