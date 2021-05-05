Siber dünyanın kapıları TEKNOFEST Hack İstanbul’da açılıyor

Yarışmacılar 16 Temmuz’da 24 saat sürecek ön seçim aşamasında web güvenliği, kriptografi, adli tıp ve tersine mühendislik gibi farklı alanlardaki becerileri ile meydan okuyacaklar. Başarılı olan takımlar 30 Temmuz’da düzenlenecek ikinci etapta farklı zorluk ve karmaşıklık seviyelerine sahip 18 saatlik CTF yarışmasının hem çevrimiçi hem de çevrimdışı aşamalarını da başarılı bir şekilde tamamlayacak. Çevrimiçi aşamada ikili analiz, kriptografi, tersine mühendislik, web güvenliği, adli tıp, stenografi, OSINT, cep telefonu ve programlama yetenekleri gibi konular yer alacak.

Zorlu mücadele 24-25 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek büyük final etabı ile son bulacak. Hack İstanbul’un finalinde CTF'i kazanan ilk 10 takım TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde İstanbul’da yarışacak ve kazananlar ödüllerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak. Birincinin 7000 USD, ikincinin 4000 USD, üçüncünün ise 2000 USD ödül alacağı Hack İstanbul’a kayıtlar hackistanbul.com adresi üzerinden yapılabilecek.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlere geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaları için fırsatlar sunmaya devam ediyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.