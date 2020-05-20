Siber dolandırıcılardan Türkiye’de her aileye 1498 lira vaadi

Resmi kuruluşların isimlerini kullanarak veya sitelerini taklit ederek gerçekleşen oltalama (phishing) çabaları, Covid-19 sürecinde tüm hızıyla devam ediyor. ESET, Nisan ayında Türk vatandaşlarının sahte e-devlet hesaplarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Siber hırsızlar, amaçlarına ulaşmak için bu kez Sağlık Bakanlığı’nın adını kullanıyorlar.

ESET’in kıdemli güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko’nun belirlemelerine göre siber hırsızlar, “saglikgovtr-destek“ gibi sahte siteler ve “1498 TL Başvuru Uygulaması“ isimli bir aplikasyon yoluyla her aileye 1498 lira yardım vadediyor. Uygulamadaki tasarımda devlet desteği olarak gösterilen bu rakam, sanki Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla yapılıyormuş izlenimi veriliyor.



Uygulama sahte, hedef kandırmak

Aslında bu uygulamanın ne Sağlık Bakanlığı ile ilgisi var, ne de bu uygulamayla herhangi bir yardımın iletilmesi söz konusu. Aksine tam tersi hedefleniyor. Uygulamanın içinde “Anubis“ olarak tasnif edilen bir Android bankacılık truva atı saklanıyor. Lukas Stefanko’nun tespitlerine göre siber dolandırıcılar, “Anubis“ zararlı yazılımını kullanarak, vatandaşların finansal verilerine veya kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.



Oltalama saldırısı nasıl çalışıyor?

Bu oltalama (phishing) saldırısında telefon kullanıcılarına “Sağlık Bakanlığından destek“, “Her aileye 1498 TL devlet desteği“ gibi ifadeler içeren SMS mesajları geliyor. Kullanıcılar, buradan sahte web sitelerine yönlendiriliyor. Söz konusu sahte web sitelerinde, kişiye para gönderilmesi için finansal bilgiler isteniyor.



Daha sonra bu site üzerinden işlem yapılamadığı, iki faktörlü doğrulama için gelen SMS sisteminin çalışmadığı belirtiliyor ve kullanıcıdan cep telefonuna “1498 TL Başvuru Uygulaması“ isimli applikasyonun indirmesi isteniyor. Böylece çift faktörlü koruma sistemi bypass edilmeye çalışılıyor.



Tehlikeli öneri: Bilinmeyen kaynaklara izin verin!

Uygulamaya karşı olabilecek tereddütleri aşmak için de “Uygulamayı indirin, uygulamayı yükleyin, bilinmeyen kaynaklara izin verin“ gibi arada tuhaf ifadelerin de yer aldığı yönlendirmeler yapılıyor.

Uygulamanın indirilmesi ve açılmasıyla birlikte “Anubis“ zararlı yazılımı da telefona indirilmiş oluyor. Telefonda yapılan işlemleri gözlemleme yeteneğine sahip olan Anubis sayesinde siber hırsızlar, kullanıcıların finansal işlemlerine ilişkin bilgi edinebiliyorlar.



Hackerler büyük ihtimalle yerli

ESET’in ulaştığı teknik verilere göre, bu oltalama kampanyası twitter reklamları veya SMS mesajları üzerinden yayılmış görünüyor. Domain adresi Türkiye dışını göstermekle birlikte saldırı paketindeki çeşitli detaylar, bunun Türk hackerler tarafından hazırlanmış bir siber saldırı dalgası olduğu izlenimini veriyor.



Nasıl korunmalı?

ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Lukas Stefanko, phishing kurbanı olmamak için internet kullanıcılarına şu önerilerde bulundu: