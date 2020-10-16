Shen Counter (Ct) - Shen Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
Lol oyununda önemli karakterlerden bir tanesi de Shen'dir. Shen karakteri ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi yazımızda bulabilirsiniz. Oyunu iyi bir şekilde oynayabilmek için Shen'in güçlü ve zayıf rakiplerini sizler için derledik.
Shen karakteri ile oynamak isteyenlerin karakterin özelliklerini bilmesi oldukça önemlidir. Bu sayede iyi bir strateji kurarak başarılı olma şansı da artacaktır.
Shen Counter
Shen karakteri uzun adı ile Shen Karanlığın Gözü olarak bilinir. Shen Kinkoular ismindeki gizli bir Ionia savaş örgütü arasında bulunur. Bu örgütün başında Alacakaranlığın gözü ismi ile liderlik yapmaktadır. Shen karakteri duygulardan uzaktır. Fiziksel dünya ile ruh alemi içerisinde gidip gelmektedir. Shen'in ruh alemi ile fiziksel dünya arasında denge kurması istenir. Eğer düşmanları onu tehdit etmeye kalkarlarsa büyü ve çelik kılıçları ile karşılaşırlar
Shen Counter Karşı Güçlü Rakipleri
l Jax
l Yorick
l Teemo
l Jayce
l Darius
l Warwick
Shen Counter Karşı Zayıf Rakipleri
l Jarvan IV
l Pantheon
l Renekton
l Malphite
l Riven
l Fiora
Shen Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Ki Kalkanı: Shen büyü yeteneğini kullandıktan sonra kalkan almaktadır. Diğer şampiyonlara zarar verdiğinde kalkanın bekleme süresi de azalmaktadır.
Alacakaranlık Saldırısı: Shen ruhani kılıcını düşmanlara saldırmak için kullanmak adına çağırabilir. Hedefin sağlığına oranla Shen'in vermiş olduğu hasarlar da değişmektedir. Saldırılar bir şampiyona denk geldiği zaman daha da güçlü olmaktadır. Bunun yanında düşmanlar Shen'den kaçarlarken oldukça yavaşlar.
Ruh Sığınağı: Bu yetenek ile Shen takım arkadaşlarını korumak adına ruhani kılıcını kullanmaktadır. Böylece düşman saldırılarını da engellemiş olur.
Gölge Fırlayışı: Shen karşısındaki düşmanları kışkırtır ve belli bir yöne doğru atılım sağlar.
Birlikten Kuvvet Doğar: Shen müttefiklerini alacakları hasarlara karşı korumaktadır. Oldukça kısa bir sürede de hedef düşmanın yanına ışınlanma gerçekleştirmektedir.
Shen Kötü Yönleri ve Zayıflıkları
Shan takım savaşlarında pek başarı gösteremez. Onun yanında bireysel savaşlarda daha başarılı olduğu söylenebilir. Shen karşısına çıkaracağınız şampiyonları da iyi belirlemeniz oldukça önemlidir. Shen özellikle Warwick, Jax gibi karakterlere karşı pek güçlü olamaz. Shen bazen farm yapamayabilir ancak yine de güçlü özellikleri vardır. Genel olarak başarılı bir şampiyon olması sebebi ile ona karşı oynarken dikkatli olmakta fayda vardır.
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