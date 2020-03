Shazam Stars Radyo programı başlıyor

Apple Music ve Karnaval Medya Grubu 2017’den bu yana Pusula ve 2019’dan Pusula Stüdyo Programları ile devam eden işbirliğine bir yenisini daha ekliyor. 2018 yılından bu yana Apple ailesinin bir üyesi olan ve dünyanın en çok tercih edilen müzik uygulamalarından Shazam ortaklığı ile özel olarak geliştirilen Shazam Stars programı bugün Metro FM ve Virgin Radyo’da başlıyor. Radyo programında Türkiye’de en çok Shazamlanan ve yükselişte olan sanatçı ve şarkılara yer verilecek. Metro FM ve Virgin Radyo’da her cuma günü yayınlanacak olan program Türkiye’de Shazam listeleriyle yapılan ilk program olma özelliğini de taşıyor ve Shazam Turkiye Top 200 listesini baz alıyor.

Shazam Stars programının sunucusu Yağız Kahraman düşüncelerini paylaştı:



“Dijitalleşen dünyada artık müzik üretiminin hızı hiç olmadığı kadar yükseldi ve bu, insanların şarkıların hepsini yakalayamamasına sebep olabiliyor. Shazam da işte tam bu noktada devreye giriyor, insanların sevdiği şarkıları keşfetmelerini ve hayatlarına dahil etmelerini sağlıyor. Radyoda bir şarkı duyduğunuzda ve merak ettiğinizde Shazam sayesinde o şarkının ne olduğunu bulabiliyorsunuz. Durum böyle olunca sunucusu olmaktan gurur duyduğum Karnaval Medya Grubu ve Shazam’ın ortak projesi Shazam Stars’ın, ilerleyen günlerde hit haline gelecek veya çoktan hit olmuş şarkıları tek bir yerde keşfetmesi için en doğru platform olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu programda çalacak şarkıların, sadece dinleyicilerin merak edip keşfettikleri şarkılardan oluşması da bir ilk niteliğinde.”

Müzikseverler Shazam Stars listesine sadece Apple Music ve Karnaval Radyo websitesinden ulaşabiliyor. Radyo programını dinleyenler beğendikleri şarkıları Shazamlayarak da Apple Music listesine ulaşabilecekler.

Türkiye’de yükselişteki yabancı ve yerli şarkıları her hafta güncellenen Shazam listesi ile paylaşacak olan Shazam Stars programı ilerleyen günlerde yeni çıkan ya da popüler olan sanatçıların şarkılarını ilk defa dinleyicilerle buluşturacak.

Shazam Stars listesinin kapak görselini tasarlayan DECOL kurucu ve yöneticisi Amir Ahmadoghlu kapağı tasarlarken farklı galaksilerin izlenimlerini yansıtmayı hedeflediğini belirtiyor ve ekliyor: “Ortadaki boşluk Shazam’ı temsil ediyor ve çevresindeki damar ve partiküller de çevresindeki yıldızları.”

Shazam Dünyanın en çok tercih edilen müzik uygulamalarından biri ve kullanıcıların dinledikleri müzikleri kolayca tanımlamalarını sağlıyor. Müzik tanımlamada önde gelen inovatif yaklaşımıyla Shazam, müzikseverlerin çevrelerinde çalan müzikleri keşfetmesini, iletişime geçmesini ve işitsel ve görsel içeriği farklı araç ve platformlarda paylaşmalarını aynı zamanda da favori sanatçı takip etmelerini keşfederek paylaşmalarına olanak sağlıyor.

Shazam dünya çapında 1.5 milyar defa indirildi ve kullanıcılar her gün 25 milyondan fazla defa arama yapıyor.

Shazam Stars Programı her cuma saat 20:00’de Virgin Radio’da, 21:00’de Metro FM ‘de yayında. Programı kaçıranlar için tekrarları da her Cumartesi günü saat 18:00’de Metro FM’de ve her Pazar günü saat 18:00’de Virgin Radio’da olacak.