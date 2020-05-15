Ses nasıl yükseltilir? Ücretsiz en iyi ses yükseltme programı önerisi

Özellikle oyun oynarken ya da film izlerken istenilen ses kalitesini bilgisayar üzerinde yakalamak her zaman mümkün değil. Böyle durumlarda ses kalitesi 0’ün üzerine çıkarılması arzu edilir. Bu nedenle kullanılabilecek en iyi ücretsiz programlar, sorun yaşamadan istenilen noktaya sesi yükseltme şansı sunmaktadır.

Ses Nasıl Yükseltilir?

Genelde bilgisayarın kendi bünyesinde belli bir miktar kadar ses yükseltme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bu seviye özellikle söz konusu film ya da dizi ile beraber oyunlar olduğunda yeterli gelmez. Sistem ses yükseltici ile medya oynatıcılar için bu konuda kullanılabilecek belli başlı bazı programlar yer almaktadır. Programı cihaza indirdikten sonra, sistem otomatik olarak adapte olur. Böylece oyun ya da medya oynatıcı açtığınız zaman, programını çalıştırabilir ve sesi istediğiniz noktaya çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Ses Yükseltme Programı Önerisi

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi ses yükseltme programları sayesinde, arzu ettiğiniz o ses kalitesini yakalayabilirsiniz. Üstelik ses yükseltilirken cızırtı ya da bazı sorunları bertaraf etmemiz mümkün. Bass ve tiz sesleri ile beraber ekolayzer üzerinden arzu edilen ses etkisi yakalanabilir.

Vlc Media Player

Windows adına ücretsiz ve açık kaynaklı bir program olarak VLC Media Player değerlendirilebilir. Bu program üzerinden farklı film ya da dizileri izlerken, aynı zamanda bilgisayarınızın üzerine çıkan bir ses kalitesi yakalamanız mümkün. Özellikle ses performansını etkileyecek çeşitli ayarlar, geniş yelpaze altında farklı ayrıcalıklar sunmaktadır.

Ekolayzır APO

Cihazda ses kalitesini artırmak için Windows üzerinde kullanabileceğiniz ücretsiz en iyi programlar arasında Ekolayzer Apo geliyor. Tiz, bas, ses perdesi ya da ses yükseltme gibi parametreler istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Üstelik bütün farklı medya oynatıcılarında kullanma imkanı vermektedir.

Gom Media Player

En popüler Medya oynatıcıları arasında yer alan Go Media Player, aynı zamanda videoların seslerini daha yüksek noktaya çıkarabilmektedir. Üstelik ses kalitesi hakkında gelişmiş ayarlar kısmından da daha detaylı bir ayarlama gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Clementine Music Player

Windows adına ücretsiz olan ve en iyi müzik çalar programları arasında clementine music player gelmektedir. Ekolayzır ya da ses arttırma ile beraber birçok farklı olanak program içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda ön amplifikasyon gibi birçok farklı imkan program içerisinde bulunmaktadır.

Bu gibi programları kullanmak suretiyle dizi ile beraber farklı videoların ses kalitesini daha yukarı çekebilir ve sesi yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda piyasa üzerinde daha birçok değişik seçeneğin de bulunduğunu dile getirmek mümkün. Ancak ücretsiz olarak bu programlar piyasanın en iyileri arasında yer almaktadır.