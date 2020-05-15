Ses nasıl değiştirilir? Ücretsiz en iyi ses değiştirme programı önerisi

Ses değiştirme programları ile birlikte sesi istediğiniz şekilde değiştirebilir ve ses dublajı yapabiliyorsunuz.

Ses Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayar üzerinden ses değiştirmek için öncelikle bir programa ihtiyacınız var. Piyasada yer alan ücretsiz bir şekilde sunulan bu ses programları ile sesi değiştirebilir, sesi istediğiniz yerden kırpabilir ve program üzerinde ara yüzüne ses dosyasını atarak istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Mevcut ses üzerinde istediğiniz oynamaları yapabilir ve bu oynamalar ile birlikte hem sesi değiştirebilir hem de mevcut olan sesin sesini yükseltebilir veya kısabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Ses Değiştirme Programı Önerisi

1) Voice Master

Ücretsiz en iyi ses değiştirme programları arasında yer almaktadır. Voice master ara yüzü oldukça sade ve kullanışlı bir programdır. Tamamen güvenlikli yazılımlar ile oluşturulmuş olan voice master ile birlikte ücretsiz bir şekilde ses değiştirebilirsiniz. Her türlü ses dosyası uzantısını destekleyen voice master en popüler ses değiştirme programları arasında yer almaktadır.

2) Fake Voice

Fake voice en iyi ses değiştirme programları arasında gösteriliyor. Kullanımı ise oldukça basittir. Bu program ile sahte ses üretebilir veya mevcut olan sesin üzerinde bir takım oynamalar yapabilirsiniz. Bu program üzerinden ses üzerine istediğiniz efekti ekleyebilirsiniz. Bu yüzden oldukça fazla tercih edilen fake voice programı tamamen ücretsiz bir yazılımdır.

3) VoiceMaster Banana

Daha profesyonel bir ses değiştirme programı arıyorsanız Voicemaster programı tam sizler için üretilmiştir. Voicemaster kullanıcılara pek çok ayarı beraberinde sunmaktadır. Ses üzerinde equalizer ayarları yapmak isteyenler için ücretsiz olarak sunulmuş voicemaster programını deneyebilirsiniz. Voicemaster banane programı son derecede güvenilir ve virüs içermeyen programlardandır.

4) MorphVOX

Ses değiştirme programı denilince akla ilk gelen ücretsiz programlardan biride MorpVOX programıdır. 3 bölüme ayrılmış arayüzü ile her türlü ses üzerinde yapabiliyorsunuz. MorpVOX bütün kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuştur. Program belirli periyotlar eşliğinde güncelleme almaktadır. Bu şekilde bütün ses uzantılarını desteklemektedir. Sesi anlık olarak bu program üzerinde de değiştirebiliyorsunuz. Özellikle MorpVOX programı yayıncıların kullanmış olduğu ücretsiz bir programdır. Canlı yayın esnasında kendi sesini değiştirerek istediği efekti uygulayabilir.

5) Hero Voicer

Bir diğer ücretsiz ses değiştirme programı ise Hero voicer programıdır. Hero voicer yine canlı yayında ses değiştirebileceğiniz programlar arasında yer almaktadır. Kendi sesinizden ayrı olarak özel sesler de yine bu program üzerinden oluşturmak mümkün. Hero voicer hem çevrim içi hem çevrimdışı ses değiştirebileceğiniz programların başında yer almaktadır. Hero voicer tamamen ücretsiz bir programdır.