Sentinel-6 Michael Freilich uydusu uzaya fırlatıldı

Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, okyanus yüzey topografyasının yüksek hassasiyetli ölçümlerini gerçekleştirecek. Uydu, okyanus yüzeyine olan mesafesini birkaç santimetrelik bir hassasiyetle ölçecek ve bu verileri haritalamak için kullanacak, her 10 günde bir döngüyü tekrarlayacak ve görev yedi yıla kadar sürecek.

Küresel deniz seviyesi yükselişini ve okyanus dolaşımını ölçmenin yanı sıra uydu, atmosferik sıcaklık ve nemin dikey profillerini kaydedecek.

Airbus Dünya Gözlem, Navigasyon ve Bilim Başkanı Philippe Pham, “Misyonun bulguları, hükümetlerin ve kurumların kıyı bölgelerini etkili bir şekilde korumalarını sağlayacaktır. Bu veriler sadece afet yardım kuruluşları için değil, aynı zamanda şehir planlama, bina güvenliği veya baraj yetkilendirme otoriteleri için de değerli olacak. Veriler ayrıca bilim adamlarının hava durumu tahminlerini ve kasırga tahminlerini daha da geliştirmelerine yardımcı olacak” dedi.

66 derecelik bir eğime sahip 1336 km’lik bir güneş senkronu olmayan yörüngede uydu, gündüz ve gecenin farklı zamanlarında gelgitler gibi 24 saat boyunca değişebilecek hareketleri ölçümleyebilir.

Küresel deniz seviyeleri şu anda küresel ısınmanın bir sonucu olarak yılda ortalama 3,3 milimetre yükseliyor; bu, yoğun nüfuslu kıyı bölgelerine sahip ülkeler için tehlike riski doğurabilir.

Sentinel-6 misyonu, Avrupa Birliği Copernicus çevre programının bir parçası. Bir Avrupa misyonu olmasına rağmen Sentinel-6, uluslararası iş birliğinin de gerçek bir örneğidir: CNES’in desteğiyle ESA, NASA, EUMETSAT ve NOAA tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Her uydu, radar titreşimlerinin yüzeye çıkması ve tekrar uyduya geri dönmesi için gereken süreyi ölçerek çalışan bir radar altimetre taşıyor. Hassas uydu konum verileri ile birlikte altimetre ölçümleri, deniz yüzeyinin yüksekliğini veriyor.

Uydu paketi ayrıca, atmosferdeki su buharı miktarını hesaplayan ve altimetrenin radar titreşim hızını etkileyen gelişmiş bir mikrodalga radyometreyi de içeriyor.

Uydu, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında. Şimdi Sentinel-6 Michael Freilich ile uydular, okyanus yüzeylerinin uydu tabanlı ölçümlerini toplayacak ve ilk olarak 1992 yılında başlatılan görevi devam ettirecek. İkinci Sentinel-6 uzay aracının 2025’te misyona katılması bekleniyor.



