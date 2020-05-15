SD Kart biçimlendirme işlemi nasıl yapılır? SD kart biçimlendirme hatası çözümü

Genel olarak ifade etmek gerekirse, "SD kartın biçimlendirilmesi" mevcut tüm verilerin yok edilmesi, SD karta yeni bir dosya sistemi atanması ve depolama cihazının verileri depolamaya hazır hale getirilmesi anlamına gelir. Artık SD kartı biçimlendirirseniz ne olacağını biliyorsunuz; cihazdaki tüm dosyalar kaybolacaktır.

SD Kart Biçimlendirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Çoğu durumda, yeni bir SD kart aldığınızda önceden biçimlendirilmiştir. Dosyalarınızı saklamak için direkt olarak kullanabilirsiniz. Ancak, SD kartı kullanım sırasında yanlışlıkla biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, okunamayan / bozuk SD kartı onarmak, bellek kartındaki virüsü kaldırmak veya SD kart dosya sistemini RAW olarak düzeltmek için depolama aygıtını biçimlendirmeniz gerekir.

SD kartı biçimlendirmek için iki yol uygulayabilirsiniz. SD kartın biçimlendirilmesi içindeki tüm dosyaları siler. Veri kaybını önlemek için SD kartınızı önceden ücretsiz kurtarma yazılımı ile yedeklemeniz daha iyidir.

1) SD Kartı Bilgisayardan Biçimlendirme



SD kartınızı kart okuyucusuna takın ve kart okuyucusunu bilgisayarınıza takın.

"Bu Bilgisayar" a gidin, SD kartınıza sağ tıklayın ve "Biçim" i seçin. Pencerede, SD kartınıza bir dosya sistemi atayın ve birim etiketini girin. Ayarlardan sonra, "Başlat"> "Tamam" a tıklayın.

2) SD Kartını Disk Yönetimini Kullanarak Biçimlendirme

SD kartınızı kart okuyucusuna takın ve kart okuyucusunu bilgisayarınıza takın. "Bu Bilgisayar" ı sağ tıklayın, "Yönet"> "Disk Yönetimi" ni seçin. SD kartınıza sağ tıklayın. Ardından “Format” seçeneğini seçin. Yeni gelen pencerede birim etiketini girmelisiniz. Ardından "Başlat"> "Tamam" ı tıklayarak SD kartınızı biçimlendirin.

SD Kart Biçimlendirme Hatası Çözümü

Cep telefonlarında, bilgisayarlarda ve çoğunlukla dijital kameralarda kullanılan bellek kartlarının bozulması günlük yaşamda çok sinir bozucu olabilir. Bellek kartı birçok kez yeniden takılsa da, kartın okunmadığından veya kartın takıldığına dair herhangi bir belirti olmadığından emin olabilirsiniz. Hasarlı olduğu düşünülen hafıza kartları donanımdan zarar görmezse bilgilere erişim şansı vardır.

Bazen bozuk olduğunu düşündüğünüz bellek kartının kilidi açılabilir. Tüm bellek kartlarının güvenlik amacıyla bir kilit mekanizması vardır. SD kartlar kayda karşı korumak için kilitlenebilir. Kartın içindeki bilgiler okunabilir, ancak dosyanın üzerine yazmak veya silmek istediğinizde buna izin verilmez. Kilitli bir SD karttaki bilgiler salt okunur olarak açılır ve yalnızca farklı bir ortama kaydedilebilir. Bellek kartına yazmada bir sorun olduğunda, kartın kilidini kontrol etmek yararlıdır.

SD kart ile veri kurtarmak için kullanılabilecek uygulamalara bir örnek olarak:

-Recuva: Uygulamanın ücretsiz sürümü dosya kurtarmaya izin verir. Uygulamada, kaydetmek istediğiniz veri türü ve sürücü adı gibi bilgiler tanımlanır ve işlem kısa sürede başlar.

-EaseUS Veri Kurtarma: Windows, Android ve MacOS ortamları için çözümler sunan EaseUS'un ücretsiz sürümü sınırlı veri kurtarma özelliğine sahipken, ücretli sürüm sınırsız veri kurtarma olanağı sunuyor. Ayrıca, uygulamanın ücretli sürümünde bir teknik destek hizmeti de bulunmaktadır.