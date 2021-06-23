Scratch indir - Scratch nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm eğitim uygulaması

Scratch en temel haliyle bir programlama dilidir. Ancak C++, Java, HTML ve diğer programlama dillerine oranla hedef kitlesi çocuklardır. Uygulamanın kurulma amacı çocuklara eğlenceli bir platform içerisinde kendi projelerini üretebilme imkanı sunmadır. Bu nedenle günümüzde hem okullarda hem de okul dışında proje üretmek için çocukların ilk tercihi oluyor.

Scratch Nedir ve Ne İşe Yarar?

Scratch uygulamasına yakından atılacak olursa 8 ile 16 yaş arası çocuklar için özel olarak geliştirilmiş ve eğlenceli bir arayüze sahip olan programlama dili olduğu görülüyor. Geleneksel programlama dillerinin çok daha basit bir kullanıma sahip olan Scratch neredeyse hiçbir temel bilgiyi aramıyor. Bu nedenle programlama ve yazılım alanında kariyer yapmak isteyen çocuklar için Scratch iyi bir başlangıç oluyor. Hiçbir teknik bilgiye sahip olmaya ve yazılım dünyasına yeni giriş yapan çocuklara sunulabilecek en iyi öğretici uygulamalar arasında dikkat çekiyor.

Scratch Nasıl İndirilir?

Scratch uygulaması öncelikle bilgisayarlar için geliştirilmiştir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte adını duyurmaya başlayan ve günden güne bir çok kişinin ilgisini çeken Scratch bir mobil uygulama çıkarma ihtiyacı da duymuştur. Scratch uygulamasını Mac veya Windows bilgisayarınıza indirmek için yapmanız gereken şey aşağıdaki bağlantıda yer alan resmi web sitesini ziyaret etmek olacaktır.

https://scratch.mit.edu/download

Scratch İos App Store İndirme Linki

Scratch uygulamasını Apple cihazlarınıza yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kimlik doğrulama adımından sonra Scratch uygulamasını iPad ve iPhone cihazlarınıza hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086

SCRATCH İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Scratch Android Google Play İndirme Linki

Scratch uygulamasını Google Play Store üzerinden android cihazlarınıza kurmak için aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratch&hl=tr&gl=US

SCRATCH ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Scratch Nasıl Yüklenir?

Scratch uygulamasını cihazınıza yükleyebilmek için yapmanız gereken tek şey yukarıda her işletim sistemine uygun olarak verilen doğru bağlantıyı tercih etmek olacaktır. Android cihazlar için Google Play Store linkinden, Apple cihazlarınız için App Store bağlantısından ve bilgisayarlarınız için de Scratch resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Uygulamayı indir butonuna tıkladıktan sonra geriye kalan bütün işlemleri uygulama marketleri sizin için tamamlayıp Scratch’i hızlıca kuracaktır.

Scratch Nasıl Kullanılır?

Scratch uygulamasını kullanabilmek için öncelikle programlamayı öğrenme gibi bir hedefinizin olması gerekiyor. Hem kendiniz hem de çocuğunuz için Scratch programlamaya başlama konusunda en iyi uygulamadır. Arayüz içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü araç içgüdüsel olarak ulaşabilmeniz için kolay yerlere konumlandırılmıştır. Ayrıca programlamanın temelleri olan noktalı virgül, parantez ve iki nokta gibi sembollere dikkat etmeseniz de olur.

Scratch'in Özellikleri Neler? Scratch İncelemesi

Scratch uygulamasına yakından göz atılırsa dikkat çeken ilk detayın kolay kullanımı olduğu görülebilir. İçerisinde birçok eğitici materyal barındıran Scratch aynı zamanda tekrara dayalı bir öğretmenim yöntemi izliyor. Bununla birlikte Scratch başlarda anlaşılması zor olan temel programlama kuralları için kolaylık sağlıyor. Yazılım hakkında hiçbir bilgisi olmayan ve öğrenmek isteyen kişiler için de ayrıca ScratchJr adında daha basit bir sürümü bulunuyor.

Scratch Nasıl Silinir?

Scratch programlama uygulamasını telefonunuzdan ya da tabletinizden silmek için yapmamız gereken ilk şey ayarlar menüsünden uygulamalarım seçeneğine ulaşmak olacaktır. Sonrasında Scratch uygulamasını bulup kaldır ya da cihazdan sil butonuna tıklayarak cihazınızdan silinmesini sağlayabilirsiniz.